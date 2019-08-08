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Соблазнительная экс-"ВИА Гра" пленила формами в пикантном кожаном наряде


Певица устроила фотосессию в эффектном образе

Экс-"ВИА Гра" Надежа Мехйр не перестает радовать поклонников не только творческими успехами (она недавно дебютировала в кино и снялась в украинском комедийном сериале), но и восхищать своими волнительными изгибами. Надежда – обладательница аппетитных форм, которые запомнились фанам еще со времен ее работы в горячем трио. Певица активно занимается спортом, а ее растяжке можно только позавидовать. Она находится в прекрасной форме, а свои достоинства умеет подчеркнуть удачно выбранным нарядом, более того, одежду Надежда создает сама (у певицы есть собственный бренд). Своими образами артистка делится на страничке в Instagram.

Так, на свежем фото соблазнительная звезда запечатлена в эффектном кожаном платье, которое идеально повторяет ее плавные изгибы. Застежки-крючки в области декольте придают наряду пикантности, а пестрая ассиметричная баска-юбка на поясе выделила талию и подчеркнула округлые бедра. Она дополнила образ босоножками на экстремально высоком, но устойчивом каблуке

На одном из снимков Надежда томно позирует, прислонившись головой к стеклу, а на другом – игриво улыбается, обернувшись через плечо.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Под фотосетом собралось множество комментариев от впечатленных фолловеров знаменитости.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

  • Надежда, вы классная
  • Очень красивый наряд! Вам очень идет это платье!
  • Супер девушка!
  • Красавица
  • Прекрасная, нереальная!
  • Наденька, вы прекрасны
  • Очень стильно
  • Красавица Надюшенька
  • Вау! Очень красиво!
  • Надежда, вы прекрасны!
 

Скриншот комментариев

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