Соблазнительная экс-"ВИА Гра" пленила формами в пикантном кожаном наряде

Певица устроила фотосессию в эффектном образе
Экс-"ВИА Гра" Надежа Мехйр не перестает радовать поклонников не только творческими успехами (она недавно дебютировала в кино и снялась в украинском комедийном сериале), но и восхищать своими волнительными изгибами. Надежда – обладательница аппетитных форм, которые запомнились фанам еще со времен ее работы в горячем трио. Певица активно занимается спортом, а ее растяжке можно только позавидовать. Она находится в прекрасной форме, а свои достоинства умеет подчеркнуть удачно выбранным нарядом, более того, одежду Надежда создает сама (у певицы есть собственный бренд). Своими образами артистка делится на страничке в Instagram.
Так, на свежем фото соблазнительная звезда запечатлена в эффектном кожаном платье, которое идеально повторяет ее плавные изгибы. Застежки-крючки в области декольте придают наряду пикантности, а пестрая ассиметричная баска-юбка на поясе выделила талию и подчеркнула округлые бедра. Она дополнила образ босоножками на экстремально высоком, но устойчивом каблуке
На одном из снимков Надежда томно позирует, прислонившись головой к стеклу, а на другом – игриво улыбается, обернувшись через плечо.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Под фотосетом собралось множество комментариев от впечатленных фолловеров знаменитости.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Скриншот комментариев
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