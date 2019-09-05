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Слишком горячо: полуголая Ирина Шейк блистает в чувственной съемке

Lite » Мода 05.09.2019 - 22:28
Слишком горячо: полуголая Ирина Шейк блистает в чувственной съемке
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель похвасталась новой работой

Ирина Шейк, личная жизнь которой так волновала всех еще месяц назад, наконец сумела переключить внимание своих активных фолловеров на ее работу. Девушка показала очередной успешный проект – она стала лицом новой линии всемирно известного бренда Calvin Klein.

Слишком горячо: полуголая Ирина Шейк блистает в чувственной съемкеИрина в новой съемке (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя красотка выложила на своей странице весьма соблазнительный кадр – полуобнаженная, Ирина держит в руках сумочку из новой коллекции. На девушке надет только черный кроп-топ с внушительным вырезом и объемными рукавами, частично она прикрылась сумкой. Но хрупкие плечи, длинные стройные ноги и утонченные руки все же на первом плане.

Слишком горячо: полуголая Ирина Шейк блистает в чувственной съемкеИрина мастер перевоплощений (фото: instagram.com/irinashayk)

Волосы Ирине гладко зачесали, а макияж сделали в стиле женщины-вамп: с выразительными подведенными глазами и чувственными губами. Последний штрих – крупные серьги-кольца и маникюр в натуральных тонах. В подписи Ирина отметила, что новую коллекцию сумочек уже можно найти по ссылке.

Выглядит модель, как всегда, неотразимо, так что меньше за час ее фото собрало около 100 000 лайков. А в комментариях преобладает эмодзи огня.

Слишком горячо: полуголая Ирина Шейк блистает в чувственной съемкеФото Питера Линдберга (фото: instagram.com/irinashayk)

На днях Ирина также присоединилась к печальному флешмобу и опубликовала фото, сделанные легендарным немецким фешн-фотографом Питером Линдбергом. Напомним, он скончался 3 сентября на 75-м году жизни. Смерть маэстро была неожиданной для всех. В последнее время он много работал. Один из последних его проектов – сентябрьский выпуск британского Vogue, приглашенным редактором которого была Меган Маркл. Специально для известного глянца фотограф снял 15 героинь. Этим сильным женщинам, которые стремятся поменять мир к лучшему, он и был посвящен.

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