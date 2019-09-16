В шелке и золоте: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует совершенное тело в соблазнительном наряде

Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает покорять сеть стильными нарядами. Не так давно она показала, какие вещи точно стоит приобрести этой осенью. Гардероб сезона, по ее мнению, не обойдется без юбки миди, топов и высоких сапог. А несколько часов назад одна из самых востреованных моделей в мире наглядно продемонстрировала, что женственные платья в бельевом стиле также никуда не денутся.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи представила подборку фото, где она создала новый безупречный образ – как обычно, во всех деталях. Основу его составило утонченное шелковое платье на бретелях длиной до щиколоток от российского бренда Bazilika. Фасон с откровенным декольте и любимый у британской иконі стиля ослепительно-белый оттенок подчеркнули спортивное ее тело и легкий золотистый загар. Дополнили лук бежевого оттенка босоножки от итальянского люкс-бренда Bottega Veneta – именно Роузи, к слову, сделала эту модель с квадратным носком столь популярной.

Модель всегда тщательно продумывает детали (фото: instagram.com/rosiehw)

Аксессуары, как обычно, заслуживают отдельного внимания. На шее у 32-летней звезды красовалась массивная золотая цепочка, на запястье – часы с ремешком-«серпантином», а в руках – плетеная сумочка-косметичка. Такая же модель часто фигурирует в образах Роузи, но в этот раз она была ярко-голубого оттенка, а не бежевого, что придало образу искристой свежести. Последний штрих – солнцезащитные очки в белой оправе, волосы, свободно спадающие по плечам, и чувственный макияж.

Роузи часто выбирает белый (фото: instagram.com/rosiehw)

Кадры Роузи разбавила атмосферными подписями: «соскользнуть в сентябрь», «ледяной холод», «шелковое скольжение»… От таких нарядов, а еще больше – от формы Роузи – подписчики остались в полном восторге. «Где я могу приобрести такое же платье?», «как ты прекрасна», «могу я быть этой женщиной?», – засыпали они вопросами звезду. Интересно, что девушка с удовольствием отвечала первым комментаторам, направляя их на страницу бренда.