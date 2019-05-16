В сетях на голое тело: Винни Харлоу восхищает спортивной фигурой

Винни Харлоу в последнее время чаще появляется в сети в купальниках, чем в обычной одежде. Кажется, девушка продемонстрировала уже модели всех расцветок и фасонов. Но самая необычная манекенщица в мире всегда найдет, чем удивить. В этот раз она предстала перед фолловерами в бикини и в майке, напоминающей рыболовецкие сети. Полупрозрачный наряд полной мерой продемонстрировал спортивную фигуру Винни.

Винни Харлоу в соблазнительном образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Девушка участвует в конкурсе для журнала Sports Illustrated Swimsuit, а потому попросила фанатов проголосовать за нее. А к тому же пообещала выслать копии 10-ти счастливчикам. А также поспешила в своей привычной манере вдохновить их, заявив, что каждый при желании сможет украсить выпуск очередного номера.

Подписчики Винни тут же принялись бурно комментировать пост. Не оставили они без внимания и красоту своей любимицы.

"Твое лицо выглядит очень насмешливо, моя любовь. Все еще абсолютно потрясающая. Я останусь с тобой"

"Вы такая великолепная женщина!"

"Прекрасна"

"Отличный купальник и великолепная женщина"

"Иди к своей цели, королева"

"Обожаема"

"Красива как всегда"

"Я хотела бы поговорить с тобой, ты мой кумир"

"Такая естественная красота. Пожалуйста, приезжайте в Австралию"

"Ты сияешь и выглядишь королевой с острова"

"Ты красива! Невероятное фото, привет из Перу"

"Боже мой, образец для подражания... Выглядишь великолепно"

Как известно, супермодель обожает мотивировать своих подписчиков на достижения. И буквально заставляет верить в себя на примере собственной жизни. Так, в одном из недавних постов она поделилась радостной новостью, что очередная ее мечта – побывать на концерте любимого исполнителя – сбылась.

Винни Харлоу и американский исполнитель Омарион (фото: instagram.com/winnieharlow)

"О-о... Все мои детские мечты сбылись во время тура "Тысячелетие" Омариона. Я говорю тебе сейчас: я спала с твоим плакатом рядом, он был на моей подушке, пока мой старший двоюродный брат не разорвал ее, и я нашла тебя на следующее утро, разорванного на куски моей кровати. И спасибо за то, что отрастил волосы, потому что я плакал, когда вы их стригли", – написала она в своем микроблоге. В своих многочисленных сториз девушка, которая обожает тусовки, не забыла показать, как веселится на концерте с подругами.

Винни Харлоу – пример для подражания для многомиллионной армии подписчиков (фото: instagram.com/winnieharlow)