Как же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's Bazaar

Роузи Хантингтон-Уайтли в последнее время занята многочисленными собственными проектами, все меньше занимаясь рекламой других брендов. Но фотосессии для глянцевых журналов по-прежнему занимают важную часть ее карьеры. Особенно важными для нее лично являются съемки для Harper's Bazaar: именно это издание послужило толчком для начала феерической карьеры девушки. Роузи часто рассказывала об этом в интервью и на торжественном вечере британской версии глянца пообещала всегда поддерживать любимый журнал.

Роузи в новой фотосессии (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Но в этот раз знаменитая модель работала для грецкого издания. Создатели фотосессии решили сделать упор на сексуальность девушки Джейсона Стетхэма и ее природную красоту. Одежду ей подобрали откровенную, порой вызывающую, в духе 90-х. Она примерила платье на бретельках с леопардовым принтом, надетое вместе с чулками и высокими перчатками, соблазнительное черное боди с накинутым на него красным пальто, черный плащ из лакированной кожи, объемный пиджак, надетый на голое тело, и массу других стильных вещей.

Модель примерила массу стильных образов (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Глянец представил сразу 3 обложки. На первой Роузи предстала в черном платье с вырезом, открывающим грудь, и в босоножках на огромных шпильках. Дополняют лук черные колготы в горошек, яркий макияж и мокрая укладка. На второй 32-летняя красотка одета в черно-желтые брюки с кожаной курточкой-косухой, под которой только черный бюстгальтер. Завершают образ ботинки-казаки, а также солнцезащитные очки на шнурке. Модель сидит на ярко-желтом авто.

Третья обложка не менее сексуальная. Роузи одета в клетчатые брюки с широким поясом и черный бюстгальтер. Через плечо она дерзко перекинула розовый жакет. Завершают лук серьги-кольца, сапоги и шляпа. Особенного шарма всей картине придает тот факт, что Роузи шагает по улице.

Модель на новых обложках (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Фото уже успела показать как сама модель, так и глянец. Так что поклонники не устают писать свои комментарии под постами, восхищаясь красотой Роузи и ее стилем.