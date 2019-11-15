Секс-символ навсегда: 55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье Ralph Lauren

Моника Беллуччи, которую не так давно "обвиняли" в резко постаревшем виде, решила доказать, что она по-прежнему прекрасна. Вчера вечером, 14-го ноября, актриса посетила премьеру документального фильма Very Ralph, посвященного легендарному модельеру Ральфу Лорену. На изысканном ивенте собрались звездные почитатели и близкие друзья 80-летнего модельера: Летиция Каста, Изабель Аджани, а также итальянский секс-символ Моника Беллуччи.

Моника с Ральфом Лореном (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Гостей именитый дизайнер вместе со своей супругой встречал в роскошном отеле "Марсель Дассо". Сам он выбрал для вечера образ спортивный: на Ральфе была надета черно-белая гоночная курточка с красной полосой и цветными нашивками, свободного кроя брюки, а также кроссовки. Остальные присутствующие придерживались более строгого дресс-кода.

Так, супруга Лорена – Рики – выбрала строгий костюм, который надела с белой рубашкой и галстуком. Французская модель Летиция Каста выбрала образ женственный и сексуальный – она примерила платье в бельевом стиле на тонких бретельках, которое дополнила крупными серьгами. Изабель Аджани была в классическом черном костюме.

Актриса любит откровенные наряды (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Но затмила всех, пожалуй, вечно молодая Моника Беллуччи, пришедшая на мероприятие в откровенном наряде от одного из своих любимых дизайнеров. Закрытое платье с длинными рукавами, белыми манжетами и воротником, оно с первого взгляда создавало впечатление строгого. Сексуальным его сделали детали. Сшитое из полупрозрачной черной ткани с узорами, оно открывало черный корсет, надетый под него, и демонстрировало аппетитные формы 55-летней звезды. На талии Моника украсила его тонким ремнем коричневого оттенка, а в руки взяла мини-сумочку ему в тон.

Моника по-прежнему волнует поклонников красотой (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Прошлой ночью с мистером Ральфом Лореном по случаю показа документального фильма Very Ralph", – коротко подписала красотка фото с мастером, которое опубликовала у себя в миктроблоге. Напомним, ленту Very Ralph режиссер Сьюзен Лейси представила к 80-летнему юбилею дизайнера. Работа над ней шла целых четыре года. Здесь о Лорене успели высказаться масса гениальных друзей мастера: Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Хиллари Клинтон и даже Карл Лагерфельд.