Само совершенство: Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен

Украинская поп-дива Тина Кароль не перестает радовать своих поклонников - в последнее время артистка весьма активно выходит в свет, демонстрируя стильные женственные образы, а кроме того, недавно представила первую совместную работу - дуэтную песню и клип на песню "Безодня" вместе с группой Бумбокс. На днях певица стала звездой "Вечера премьер с Катериной Осадчей" в Киеве, где они с Андреем Хлывнюком исполнили трек вживую.

Тина произвела настоящий фурор на мероприятии своим выбором наряда - знаменитость блистала на сцене и за кулисами в белом платье в пол с оборками и полупрозрачными вставками.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Нежный и эффектный наряд от бренда Kristian Aadnevik за 340 тысяч гривен подчеркнул точеную фигуру певицы, а высокий разрез – ее стройные ножки.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Роскошный образ Кароль дополнила сережками от Balenciaga и босоножками на высокой золотистой шпильке, а также фирменными локонами и красной помадой.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки пришли в полный восторг от столь шикарного и откровенного образа и засыпали свою любимицу комплиментами в комментариях, восхищаясь ее красотой и стилем.

"Неперевершено гарна. Аж очі засліплює від краси"

"Тинаа ты бомба просто"

"Богиня"

"Очень красивая. Прям убила... "

"Сногсшибательна"

"Тииина,ты така гарнюща! невероятно безумно красивое платье,как оно тебе идет!"

"Невероятное платье!! Тина прекрасна"

"Солнечная, весенняя Тина"

"Сияешь, малышка"

"Тина ты само совершенство"

"Ослепительно красивая!"

"Тина, вы невероятная женщина"

"Безумно красивый образ!"

"Тина, ты настоящий ангел, спустившийся с небес, чтобы сделать этот мир лучше"

Напомним, ранее Тина Кароль пленила нежным образом на Голосе країни 9.

Устоять перед соблазнительной красавицей не смог даже ее звездный коллега Дзидзьо, который также оказался за кулисами проекта. Во время встречи перед самым выходом певицы на сцену он заявил, что "страшно любит" ее, за что получил скромный воздушный поцелуй.