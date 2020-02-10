Самая соблазнительная: 50-летняя Дженнифер Лопес блеснула аппетитными формами в пикантном наряде

Дженнифер Лопес стала одной из самых ярких звезд на вечеринке в честь «Оскара» 2020. К тому же 50-летняя звезда может смело забирать себе звание самой откровенной знаменитости. Для столь торжественного события знаменитая красавица выбрала блистательный во всех смыслах наряд, который едва прикрывал пышные формы дивы.

Дженнифер в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Певица надела роскошное зеленое платье в пол, расшитое сверкающими пайетками. На тонких бретельках, с глубоким декольте, высоким разрезом по ноге и вырезом на бедре, оно подчеркнуло стройные ноги Лопес, пышные бедра и ее роскошную грудь. Выглядела Дженнифер соблазнительно и стильно, составив выразительный контраст с более закрытыми нарядами на церемонии и даже афтепати других знаменитостей.

Певица покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

Дополнили наряд серебристые босоножки на огромных каблуках, золотистый клачт и украшения с драгоценными камнями – изысканные браслеты и серьги. Волосы звезде «Стриптизерш» уложили в классическую прическу подобных вечеров – голливудскую волну. А в макияже с помощью накладных ресниц подчеркнули глаза и золотистую кожу.

«Танцуйте всю ночь напролет, живите своей жизнью и оставайтесь молодыми на танцполе», – так подписала фото в своем микроблоге звезда, вдохновив миллионы фолловеров на не менее красноречивые комплименты. «Фантастически красива», «О боже», «Первая всегда», «Просто совершенна»…

Дженнифер, как всегда, роскошна (фото: instagram.com/jlo)

В сториз Дженнифер добавила фото в полный рост, дав рассмотреть свой образ со всех сторон. Сама звезд явно осталась в восторге от своего образа. «Готова к оскаровскому удару», – оставила Лопес красноречивую подпись.

Напомним, вскоре звезда со своим возлюбленным собираются пожениться, и уже сейчас певица подбирает свадебный образ. Наверняка от будет содержать все любимее элементы образов Лопес: блестки, соблазнительные детали, и будет не менее соблазнительным и сверкающим.