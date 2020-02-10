Самая соблазнительная: 50-летняя Дженнифер Лопес блеснула аппетитными формами в пикантном наряде

Звезда показала самый откровенный образ "Оскара"
Дженнифер Лопес стала одной из самых ярких звезд на вечеринке в честь «Оскара» 2020. К тому же 50-летняя звезда может смело забирать себе звание самой откровенной знаменитости. Для столь торжественного события знаменитая красавица выбрала блистательный во всех смыслах наряд, который едва прикрывал пышные формы дивы.
Певица надела роскошное зеленое платье в пол, расшитое сверкающими пайетками. На тонких бретельках, с глубоким декольте, высоким разрезом по ноге и вырезом на бедре, оно подчеркнуло стройные ноги Лопес, пышные бедра и ее роскошную грудь. Выглядела Дженнифер соблазнительно и стильно, составив выразительный контраст с более закрытыми нарядами на церемонии и даже афтепати других знаменитостей.
Певица покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)
Дополнили наряд серебристые босоножки на огромных каблуках, золотистый клачт и украшения с драгоценными камнями – изысканные браслеты и серьги. Волосы звезде «Стриптизерш» уложили в классическую прическу подобных вечеров – голливудскую волну. А в макияже с помощью накладных ресниц подчеркнули глаза и золотистую кожу.
«Танцуйте всю ночь напролет, живите своей жизнью и оставайтесь молодыми на танцполе», – так подписала фото в своем микроблоге звезда, вдохновив миллионы фолловеров на не менее красноречивые комплименты. «Фантастически красива», «О боже», «Первая всегда», «Просто совершенна»…
Дженнифер, как всегда, роскошна (фото: instagram.com/jlo)
В сториз Дженнифер добавила фото в полный рост, дав рассмотреть свой образ со всех сторон. Сама звезд явно осталась в восторге от своего образа. «Готова к оскаровскому удару», – оставила Лопес красноречивую подпись.
Напомним, вскоре звезда со своим возлюбленным собираются пожениться, и уже сейчас певица подбирает свадебный образ. Наверняка от будет содержать все любимее элементы образов Лопес: блестки, соблазнительные детали, и будет не менее соблазнительным и сверкающим.