В розовых оборках и с голыми ногами: Дженнифер Лопес в невесомом платье красуется на обложке глянца

Дженнифер Лопес в этом году побила свой собственный рекорд по количеству успешных проектов. Звезда, которой в июле исполнилось 50 лет, совершила грандиозный концертный тур, снялась в новом фильме, а еще – наконец получила заветное кольцо от своего любимого мужчины, Алекса Родригеса. Все эти темы сделали ее одной из самых обсуждаемых персон в мире, заставив многочисленные журналы наперебой делать с ней интервью.

Дженнифер Лопес украсила новую обложку (фото: instagram.com/People)

В этот раз она украсила обложку People. Глянец для своего нового номера пригласил сразу четырех героинь. Компанию Лопес составили Мишель Обама, Дженнифер Энистон, а также Тейлор Свифт.

Глянец представил сразу 4 обложки (фото: instagram.com/People)

Дженнифер в фотосессии примерила необычное роскошное платье, сшитое из розового тюля. Пена оборок, тем не менее, не смогла скрыть красоту и стройность ног певицы и ее неувядающую молодость. Мейк-ап звезде сделали с коричневыми smoky, а волосы уложили в эффектную укладку. Из аксессуаров на ней было только обручальное кольцо, что весьма символично.

Дженнифер в невесомом платье (фото: instagram.com/jlo)

"Это просто доказательство, что мечты сбываются", – сказала Дженнифер в интервью. По ее словам, сейчас она находится в том периоде своей жизни, когда все максимально гармонично. "Я чувствую себя более уверенно и в мире с тем, кто я есть, и больше знаю о том, что я принесу в этот мир, но это было грандиозное путешествие", – говорит Лопес, которая называет себя в первую очередь мамой.

"Когда вы найдете себя, действительно найдете себя, вот тогда все станет на свои места", – не устает восхищаться Дженнифер. И добавляет: "Но вы должны работать над этим и не сдаваться. Ключ в том, чтобы не сдаваться. Для меня это не выбор. Ты не можешь остановиться".

Певица выглядит, как всегда, роскошно (фото: instagram.com/jlo)

Сегодня, по словам певицы, самая главная трудность для нее – это просто найти время, чтобы насладиться своими успехами и наградами года. "Я пытаюсь сделать глубокий вдох и наслаждаться этим моментом!".