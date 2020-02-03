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Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пикантной фотосессии для Harper's BAZAAR

Lite » Мода 03.02.2020 - 22:38
Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пикантной фотосессии для Harper's BAZAAR
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель стала героиней новой съемки

Роузи Хантингтон-Уайтли за свою карьеру украсила множество обложек. Но, по словам девушки, именно с Harper's BAZAAR ее связывают самые теплые отношения. Так, глянец сыграл немаловажную роль в становлении Роузи в мире моды. И она всегда с радостью отвечает согласием на предложения поработать вместе.

Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пикантной фотосессии для Harper's BAZAAR

Роузи позирует для глянца (фото: instagram.com/bazaaraustralia)

В этот раз 32-летняя икона стиля снялась для Harper's BAZAAR Австралия. На весенней обложке она появилась в соблазнительном черном платье с цветочной аппликацией и внушительным декольте. Дополнили образ Роузи золотистое колье, браслеты и кольца. А пикантности кадру придает тот факт, что девушка лежит, легко касаясь обнаженных плеч руками и мечтательно глядя вдаль.

Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пикантной фотосессии для Harper's BAZAAR

Розуи в новой съемке как всегда обворожительна (фото: instagram.com/rosiehw)

«Мега модель/подающая надежды красавица-магнат Рози Хантингтон-Уайтли украсила наш модный выпуск BAZAAR March 2020 – выпуск, посвященный понятию #бесстрашие и тому, что это значит сегодня. Супермодель и молодая мама рассказывает, как она управляется с сумасшедшим графиком и своей постоянно растущей славой…», – так представили новый выпуск на странице журнала в Instagram.

Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пикантной фотосессии для Harper's BAZAAR

Роузи и стиль понятия неразлучные (фото: instagram.com/rosiehw)

В своем микроблоге девушка Джейсона Стетхэма добавила еще одно фото, над которым работал известный фешн-фотограф Даррен Макдональд. Роузи примерила необычное платье-сетку, которое подчеркнуло совершенное тело знаменитой модели и оголило ее стройные ноги. Дополнили образ босоножки с квадратным носком и крупные аксессуары. Пышная копна золотистых волос, густо подведенные глаза, томный взгляд… Девушка сидит на дизайнерском стуле, который добавил кадру арт-нотку. «Спасибо, Harper's BAZAAR», – коротко написала Роузи. А поклонники, которые отличаются большей разговорчивостью, принялись писать ей многочисленные комплименты.

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