Роскошный выход: Тина Кароль с внушительным декольте блистала в мужской компании

Тина Кароль не перестает будоражить воображение поклонников. Например, она буквально заспала сеть пикантными снимками без белья и сразила наповал фото в одних перчатках! Горячие фотосесси украинская поп-дива чередует с элегантными выходами всвет – она блистает на людях в соблазнительных, но лаконичных нарядах, подчеркивающих ее идеальные формы. Так, певица появилась на премии Best Fashion Awards 2019 в роскошном белоснежном платье в пол, причем не одна, а в компании мужчины – своего пиар-менеджера Павла Орлова. Соотвествующие кадры появились на фан-странице артистки в Instagram.

Звезда блистала в белоснежном платье с длинным рукавом и мелким точечным принтом, напоминающем больше россыпь камней. Оригинальная деталь – декоративный пояс на талии. Внимание также привлекает глубокое декольте и пикантный разрез на подоле наряда. Тина дополнила роскошный образ белоснежными босоножками с тонкими ремешками, из аксессуаров – свисающие элегантные серьги.

Макияж звезда сделала с акцентом на фирменные алые губы, блестящие локоны аккуратно уложены в естественные крупные волны.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Павел сопровождал Тину в подчеркнуто элегантном и стильном образе – черный костюм с декоративной белой строчкой, белая рубашка, шелковый галстук Аскот и темные очки.

Также певица позировала в обществе украинского дизайнера Жана Грицфельда и певицы Юлии Саниной (The Hardkiss).

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Поклонники оценили элегантный выход в свет своей любимицы и не скупились на комплименты.

Наша принцесса

Тина, Вы супер

Самая красивая

Красотка

Ну что это за прекрасная Женщина?

Самая лучшая и самая красивая

Королева

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль душевно поздравила сына Вениамина с днем рождения. Певица специально прилетела к нему в Лондон и пропустила полуфинал Танцев со звездами 2019.