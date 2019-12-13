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Роскошная женщина: Элизабет Херли блеснула идеальной фигурой и пышной грудью

Lite » Мода 13.12.2019 - 22:22
Роскошная женщина: Элизабет Херли блеснула идеальной фигурой и пышной грудью
Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Звезда покорила новым стильным образом

Элизабет Херли обожает светские тусовки. 54-летняя актриса старается всегда подчеркнуть, что выглядит она просто потрясающе. В этот раз знаменитая красотка отправилась на мероприятие, устроенное новостной интернет медиакомпанией BuzzFeed в Нью-Йорке. На ивент она подобрала стильный лук, состоящий из клетчатого серого комбинезона с кокетливым рядом пуговиц на груди, широкими брюками с откровенным декольте, под которым просматривалось нижнее белье, и черных босоножек на высоких каблуках. Завершали образ мелкие серьги с камнями.

Роскошная женщина: Элизабет Херли блеснула идеальной фигурой и пышной грудьюРоскошная женщина: Элизабет Херли блеснула идеальной фигурой и пышной грудьюЭлизабет Херли в новом образе (фоо: instagram.com/elizabethhurley1)

Волосы звезда уложила легкими волнами, а макияж сделала в серых тонах и с заманчивым блеском на губах. Выглядела она эффектно и стильно, что уже отметили не только фолловеры знаменитой красавицы, но и многочисленные светские порталы.

Роскошная женщина: Элизабет Херли блеснула идеальной фигурой и пышной грудьюКрасный к лицу звезде (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

К слову, недавно Элизабет продемонстрировала еще один откровенный образ. Она показала домашнее фото, где сидит на полу, прикрывшись красным шелковым платьем. В подписи она рассказала, что красный – ее любимый оттенок давно. «Я ношу много красного, но китайский красный, он же Валентино красный, безусловно, мой любимый оттенок. И идеально подходит для Рождества», – написала Херли.

Роскошная женщина: Элизабет Херли блеснула идеальной фигурой и пышной грудьюЗнаменитая актриса все так же прекрасна (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Не менее привлекательный лук на праздники звезда продемонстрировала и на шоу Энди Коэна. Она надела бледно-сиреневое платье с высоким воротом и длинными рукавами, сплошь покрытое блестками. Макияж сделала ему в тон, а волосы уложила в духе «ангелов» Victoria’s Secret. Стоит взять на заметку на период новогодних торжеств и вечеринок!

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