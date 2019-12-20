Роскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry Mugler

Ким Кардашьян представила новую обложку – вслед за Ириной Шейк, которая недавно показала фотосессию для 7HOLLYWOOD, знаменитость украсила новый номер этого глянца. В съемке Ким примерила винтажные наряды от одного из своих любимых модельеров и близких друзей – Тьерри Мюглера, продемонстрировав в который раз свои знаменитые формы.

Ким украсила новую обложку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Первый образ – черное платье миди, расшитое пайетками, с необычным лифом. Лук она дополнила черными колготками, классическими лодочками, а также жемчужным ожерельем, бриллиантовым браслетом и крупными серьгами. Завершает все прическа и макияж в духе прошлых лет.

Второй – не менее притягательный – составили черное платье по фигуре с длинными рукавами, высоким разрезом, откровенным декольте и воротником. Разбавили его колготки со стрелками, туфли на высоких каблуках и крупные серьги с камнями.

Третья обложка демонстрирует Ким на бэкстейдже. Она сидит на высоком стуле, в том же платье, что и на первой, но сверху накинула белое пальто.

Ким снялась в соблазнительной фотосессии (фото: instagram.com/kimkardashian)

И последний образ – максимально соблазнительное мини-платье с блестящими узорами и смелым вырезом впереди, спускающимся ниже пупка. Оно как нельзя лучше подчеркнуло соблазнительное тело Ким.

«Это просто мечта», – написала звезда в своем микроблоге, продемонстрировав своим поклонникам работы. Первой не удержалась младшая сестра Ким – Кендалл Дженнер. «Да!», – написала девушка, которой от восторга не хватило слов. Остальные были более красноречивы, засыпав Ким пылающими эмодзи и развернутыми комментариями.

Еще один образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, накануне Ким была весьма активна в сети. Помимо образов с новой съемки, она продемонстрировала необычный лук в кремовых тонах. Для нового выхода в свет звезда примерила длинное платье с открытыми плечами, которое удачно сочетала с высокими сапогами. Завершили образ высокий хвост и яркий макияж.