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Роскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry Mugler

Lite » Мода 20.12.2019 - 22:18
Роскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry Mugler
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда блистает в новой фотосессии

Ким Кардашьян представила новую обложку – вслед за Ириной Шейк, которая недавно показала фотосессию для 7HOLLYWOOD, знаменитость украсила новый номер этого глянца. В съемке Ким примерила винтажные наряды от одного из своих любимых модельеров и близких друзей – Тьерри Мюглера, продемонстрировав в который раз свои знаменитые формы.

Роскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry MuglerРоскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry Mugler

Ким украсила новую обложку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Первый образ – черное платье миди, расшитое пайетками, с необычным лифом. Лук она дополнила черными колготками, классическими лодочками, а также жемчужным ожерельем, бриллиантовым браслетом и крупными серьгами. Завершает все прическа и макияж в духе прошлых лет.

Второй – не менее притягательный – составили черное платье по фигуре с длинными рукавами, высоким разрезом, откровенным декольте и воротником. Разбавили его колготки со стрелками, туфли на высоких каблуках и крупные серьги с камнями.

Третья обложка демонстрирует Ким на бэкстейдже. Она сидит на высоком стуле, в том же платье, что и на первой, но сверху накинула белое пальто.

Роскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry MuglerРоскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry Mugler

Ким снялась в соблазнительной фотосессии (фото: instagram.com/kimkardashian)

И последний образ – максимально соблазнительное мини-платье с блестящими узорами и смелым вырезом впереди, спускающимся ниже пупка. Оно как нельзя лучше подчеркнуло соблазнительное тело Ким.

«Это просто мечта», – написала звезда в своем микроблоге, продемонстрировав своим поклонникам работы. Первой не удержалась младшая сестра Ким – Кендалл Дженнер. «Да!», – написала девушка, которой от восторга не хватило слов. Остальные были более красноречивы, засыпав Ким пылающими эмодзи и развернутыми комментариями.

Роскошная дива: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в пикантных платьях Thierry MuglerЕще один образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, накануне Ким была весьма активна в сети. Помимо образов с новой съемки, она продемонстрировала необычный лук в кремовых тонах. Для нового выхода в свет звезда примерила длинное платье с открытыми плечами, которое удачно сочетала с высокими сапогами. Завершили образ высокий хвост и яркий макияж.

Горячо! Ким Кардашьян показала стройные ноги и пышные формы в пикантном наряде Словно жених и невеста: Ким Кардашьян вышла в свет в роскошном платье и под руку с мужем
Новости Украины Ким Кардашьян
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