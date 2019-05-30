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Роскошная блондинка с декольте: Белла Хадид восхитила новым провокационным образом


22-летняя супермодель поделилась провокационным постом

Белла Хадид, которая недавно заявила о намерении вернуться к своему  натуральному светлому оттенку волос, похоже, решила пойти еще дальше. Девушка поделилась провокационным постом, где примерила образ роковой блондинки. Главные его составляющие: оголенные плечи, глубокое декольте, пышная объемная укладка, а также сложный макияж с графичными элементами. «Творим магию», – подписала фото младшая Хадид, а также отметила мастеров, трудившихся над ее луком.

Белла Хадид восхитила новым образом (фото: instagram.com/bellahadid)

Вполне возможно, фото делают для новой рекламной кампании Dior, так как Питер Филипс – креативный директор по макияжу знаменитого дома – также среди перечисленных.


22-летняя модель любит восхищать провокационными фото (фото: instagram.com/bellahadid)

  • Это произведение искусства!
  • Королева, ангел
  • Я хочу быть там
  • Красивая
  • Я люблю очень сильно, Белла
  • Ты меня убила!
  • О боже, детка! Это просто отпад
  • Чересчур красивая
  • Так невероятна
  • Королева
  • Невозможная красотка
  • Великолепна
  • Словно голливудская звезда
  • Вау! Ты выглядишь восхитительно
  • Ты сама чудо!
  • Выглядишь так совершенно чудесно
  • Горячая!

Нужно отметить, что Белла – без преувеличений одна из самых востребованных моделей современности. Она регулярно подписывает контракты с гигантами модной индустрии, включая Chanel, Versace и Dior. На ее счету только за последние 2 месяца несколько обложек Vogue и многочисленные рекламные кампании.

Недавно Белла вернулась к светлому натуральному оттенку волос (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, старшая сестра Беллы – Джиджи – также недавно восхитила поклонников новой работой. 24-летняя супермодель снялась для известного глянцевого журнала Vogue Mexico. Девушка примерила массу летних образов в стиле Брижит Бардо. А также дерзких «ковбойских». Несмотря на явную профессиональную конкуренцию, обе сестры радуются успехам друга и признаются в любви в соцсетях.

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