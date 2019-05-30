Роскошная блондинка с декольте: Белла Хадид восхитила новым провокационным образом

Белла Хадид, которая недавно заявила о намерении вернуться к своему натуральному светлому оттенку волос, похоже, решила пойти еще дальше. Девушка поделилась провокационным постом, где примерила образ роковой блондинки. Главные его составляющие: оголенные плечи, глубокое декольте, пышная объемная укладка, а также сложный макияж с графичными элементами. «Творим магию», – подписала фото младшая Хадид, а также отметила мастеров, трудившихся над ее луком.

Белла Хадид восхитила новым образом (фото: instagram.com/bellahadid)

Вполне возможно, фото делают для новой рекламной кампании Dior, так как Питер Филипс – креативный директор по макияжу знаменитого дома – также среди перечисленных.



22-летняя модель любит восхищать провокационными фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Это произведение искусства!

Королева, ангел

Я хочу быть там

Красивая

Я люблю очень сильно, Белла

Ты меня убила!

О боже, детка! Это просто отпад

Чересчур красивая

Так невероятна

Королева

Невозможная красотка

Великолепна

Словно голливудская звезда

Вау! Ты выглядишь восхитительно

Ты сама чудо!

Выглядишь так совершенно чудесно

Горячая!

Нужно отметить, что Белла – без преувеличений одна из самых востребованных моделей современности. Она регулярно подписывает контракты с гигантами модной индустрии, включая Chanel, Versace и Dior. На ее счету только за последние 2 месяца несколько обложек Vogue и многочисленные рекламные кампании.

Недавно Белла вернулась к светлому натуральному оттенку волос (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, старшая сестра Беллы – Джиджи – также недавно восхитила поклонников новой работой. 24-летняя супермодель снялась для известного глянцевого журнала Vogue Mexico. Девушка примерила массу летних образов в стиле Брижит Бардо. А также дерзких «ковбойских». Несмотря на явную профессиональную конкуренцию, обе сестры радуются успехам друга и признаются в любви в соцсетях.