В прозрачной блузе и дерзком мини: роскошная Ирина Шейк в сексуальном наряде блистает в Вероне

Ирина Шейк начала свое сотрудничество с известной итальянской маркой нижнего белья и одежды для дома Intimissimi уже давно. Еще в 2007-м она стала лицом бренда и представляет его вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому пропустить новое шоу, которое состоялось в Вероне накануне вечером, знаменитость не могла. На вечер посланница марки пришла в привычном для себя образе – максимально стильном и соблазнительном.

Ирина в Вероне (фото: instagram.com/irinashayk)

На Ирине была надета полупрозрачная длинная блуза, расшитая пайетками и украшенная ремнем с крупной серебристой пряжкой. Под ней были видны черный бюстгальтер и дерзкая мини-юбка. Завершали "горячий" образ знаменитой красотки замшевые ботфорты и маленькая белая сумочка. Волосы Ирина собрала в низкий пучок, а макияж сделала легкий, с золотистыми тенями, свежим румянцем и сиянием хайлайтера.

Ирина опубликовала несколько фото с вечера в своем микроблоге и написала: "Прекрасная ночь, проведенная в Вероне с моей @intimissimiofficial семьей, смотрим удивительное #intimissimishow". Интересно, что в этот раз модель не работала, а посетила показ в качестве гостьи.

Ирина с Сарой Джессикой и Кьярой (фото: instagram.com/irinashayk)

Компанию в первом ряду Шейк составили и другие посланницы знаменитого бренда – 54-летняя актриса Сара Джессика Паркер и 32-летняя фешн-блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи. К слову, между девушками явно нет никакой профессиональной конкуренции. Все три красавицы были довольны обществом друг друга, много смеялись и фотографировались.

Ирина для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Сара примерила на ивент стильный шелковый комбинезон с полупрозрачными рукавами, который дополнила туфлями и блестящей сумочкой. А Кьяра выбрала черные широкие брюки и шелковую рубашку, которую завязала узлом на талии. В дополнение к образу она примерила массу стильных аксессуаров.