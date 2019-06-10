Больше тела: Рианна засветила голую грудь в съемке для знаменитого глянца

Рианна, которая только недавно восхитила сеть провокационным нарядом, не устает радовать подписчиков. Несколько часов назад 31-летняя певица представила новую работу. Фотосессия для известного глянца получилась смелой и провокационной. На одном фото девушка позирует в полупрозрачном комбинезоне леопардовой расцветки, под которым отлично просматривается голая грудь. Дополняет картину меховая накидка, босоножки на огромных каблуках, изумрудные серьги, яркий макияж с красными губами и "мокрая" укладка. Рианна полулежит на белом диване, закинув на него одну ногу и прикрыв тело боа леопардовой расцветки.

Рианна показала съемку для известного глянца (фото: instagram.com/badgalriri)

Второй кадр получился не менее чувственным и провокационным, хотя содержит минимум "информации". Девушка стоит голая, с прикрытыми глазами, демонстрируя свои татуировки и роскошное колье с драгоценными камнями.

Один их кадров журнал опубликовал у себя на официальной странице, подписав пост: «С кем ты встречаешься?». Рианна: «Загугли это». Друзья, бывшие коллеги и будущие партнеры по караоке становятся чем-то личным на обложке нашего летнего номера, ищите на стендах с завтрашнего дня".

Певица регулярно радует поклонников новыми горячими кадрами (фото: instagram.com/badgalriri)

Поклонники тут же взорвались бурными комментариями:

Могу сказать только одно: черт

Чертовски потрясающая

Икона

Одолжи мне этот наряд, когда закончишь, сестренка, я живу через дорогу

Я не могу дышать

Вау, да!

Дай нам выдохнуть

Мы недостойны тебя

Это любовь

Ты так красива

Ты так мила, моя королева

Я надеюсь, что это часть @savagexfenty, потому что мне нужен этот костюм в моей жизни

Винни Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, в таком же наряде блистала недавно еще одна признання красавица – канадская модель Винни Харлоу. На вечеринку Met Gala 2019 девушка явилась в откровенном полупрозрачном леопардовом комбинезоне LaQuan Smith, дополнив его корсетом и ботфортами.