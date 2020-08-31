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В прозрачном боди и строгих брюках: Белла Хадид вышла в свет с голой грудью

Понедельник 31 августа 2020 22:36
В прозрачном боди и строгих брюках: Белла Хадид вышла в свет с голой грудью
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Модель продолжает покорять своей смелостью

Белла Хадид известна своей любовью к провокационным образам. И знаменитая модель привыкла щеголять в них не только во время съемок для глянцевых изданий, но и при выходах в свет. В этот раз младшая Хадид позволила себе максимально соблазнительный образ. В нем она отправилась на репетицию премии MTV WMA, где будет вручать одну из наград.

Белла выбрала для мероприятия прозрачное черное боди из тонкой ткани с длинными рукавами, которое практически полностью обнажило грудь и подчеркнуло стройное тело одной из самых красивых девушек мира. В дополнение к нему она надела классические брюки с высокой посадкой, стрелками и карманами. Черные босоножки, крупные серьги-кольца стали дополнением к тщательно продуманному луку. Белле сделали яркий макияж со smoky eyes и блестящими губами, а также высокую укладку с косой челкой и рваными прядями. Получилось стильно и соблазнительно.

В прозрачном боди и строгих брюках: Белла Хадид вышла в свет с голой грудью

Белла Хадид в новом пикантном образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка выложила фото и видео в данном образе у себя на странице, написав: «…Вручаю очень особенную награду!!! Это будет безумие». А также отметила всех мастеров – от визажиста до стилиста по прическам и мастера по маникюру, поблагодарив их.

«Восхитительна», «Я просто влюблен», «Прекрасна», «Вау», «Надеюсь, ты вручишь награду Эйбелу», «О боже, Белла», «Этот аутфит – просто любовь», «Королева», – тут же посыпались многочисленные комплименты и рассуждения о совершенном теле красавицы.

Напомним, Белла Хадид состояла в отношениях с одним из номинантов премии – музыкантом The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе. периодически в сети появляются слухи о воссоединении звезд. Но пока что официально пара не сошлась.

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