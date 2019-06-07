Привет, лето: Винни Харлоу полностью оголилась для очередной съемки

Винни Харлоу никогда не страдала излишней скромностью. Девушка регулярно устраивает выходы в откровенных нарядах, а ее страница в Instagram то и дело пополняется «голыми» фото. Не так давно она красовалась на Met Gala в карнавальном костюме, а затем посетила вечеринку в леопардовом полупрозрачном комбинезоне. Также она любит посещать различные фестивали и устраивать с друзьями вечеринки, куда выбирает максимально откровенные образы. А лучше сказать – минимум одежды.

Винни Харлоу любит откровенніе кадрі (фото: instagram.com/winnieharlow)

На очереди еще одна серия подобных кадров. 24-летняя красавица поделилась с подписчиками откровенными снимками с рабочей площадки. Девушка позирует полностью обнаженной – на ней надеты только черные бикини. Голую грудь она прикрывает руками. Дополняет картину яркий макияж с акцентом на глаза, а также короткое каре. На шее у нее красуется массивная золотая цепочка, а на пальцах – множество колец. К слову, в этот раз модель вновь примерила образ блондинки.

Новая серия горячих фото от Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Ну, привет, лето. Не могу дождаться, ребята, чтобы показать, над чем я работаю», – написала она под постом.

Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями.

Вауу

О черт, ты прекрасна

Эти волосы

Я не была готова к такому

Это все!

Любовь

Абсолютно горяча

Ты шутишь со мной??

Вау, девушка, ты прекрасна

Я не могу дождаться, что это будет за проект

Моя любимая модель

Перестань играть со мной

Эй, красотка!

Женщина, эти фото совершенны

Ох, я жду



Но не забывает она и о другой своей ипостаси – вдохновительницы и любительницы равноправия. Так, в сториз она запостила очередной ролик социального характера. А несколько дней назад Винни вновь продемонстрировала готовность помогать всем, кто страдает от недостатка любви к себе. Так, она снялась для известного глянцевого журнала в компании девушки с витилиго (этим заболеванием страдает и сама прославленная модель), а также еще раз рассказала о пути к успеху.