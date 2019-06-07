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Привет, лето: Винни Харлоу полностью оголилась для очередной съемки

Lite » Мода 07.06.2019 - 21:29
Привет, лето: Винни Харлоу полностью оголилась для очередной съемки
instagram.com/winnieharlow
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

24-летняя модель соблазняет откровенными кадрами

Винни Харлоу никогда не страдала излишней скромностью. Девушка регулярно устраивает выходы в откровенных нарядах, а ее страница в Instagram то и дело пополняется «голыми» фото. Не так давно она красовалась на Met Gala в карнавальном костюме, а затем посетила вечеринку в леопардовом полупрозрачном комбинезоне. Также она любит посещать различные фестивали и устраивать с друзьями вечеринки, куда выбирает максимально откровенные образы. А лучше сказать – минимум одежды.

Привет, лето: Винни Харлоу полностью оголилась для очередной съемкиВинни Харлоу любит откровенніе кадрі (фото: instagram.com/winnieharlow)

На очереди еще одна серия подобных кадров. 24-летняя красавица поделилась с подписчиками откровенными снимками с рабочей площадки. Девушка позирует полностью обнаженной – на ней надеты только черные бикини. Голую грудь она прикрывает руками. Дополняет картину яркий макияж с акцентом на глаза, а также короткое каре. На шее у нее красуется массивная золотая цепочка, а на пальцах – множество колец. К слову, в этот раз модель вновь примерила образ блондинки.

Привет, лето: Винни Харлоу полностью оголилась для очередной съемкиПривет, лето: Винни Харлоу полностью оголилась для очередной съемкиНовая серия горячих фото от Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Ну, привет, лето. Не могу дождаться, ребята, чтобы показать, над чем я работаю», – написала она под постом.

Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями.

  • Вауу
  • О черт, ты прекрасна
  • Эти волосы
  • Я не была готова к такому
  • Это все!
  • Любовь
  • Абсолютно горяча
  • Ты шутишь со мной??
  • Вау, девушка, ты прекрасна
  • Я не могу дождаться, что это будет за проект
  • Моя любимая модель
  • Перестань играть со мной
  • Эй, красотка!
  • Женщина, эти фото совершенны
  • Ох, я жду


Но не забывает она и о другой своей ипостаси – вдохновительницы и любительницы равноправия. Так, в сториз она запостила очередной ролик социального характера. А несколько дней назад Винни вновь продемонстрировала готовность помогать всем, кто страдает от недостатка любви к себе. Так, она снялась для известного глянцевого журнала в компании девушки с витилиго (этим заболеванием страдает и сама прославленная модель), а также еще раз рассказала о пути к успеху.

 

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