Притягиваю лето: Лилия Ребрик в полупрозрачном платье за $550 кружит голову женственностью

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая устроила фотосет прямо возле дома

Лилия Ребрик и на работе, и дома остаеться женственной и привлекательной. Ведущая любит различные платья, а с приходом весны и наступлением теплых деньков поводов их надевать стало еще больше. Ее "подиумом" часто становится лужайка возле загородного дома, где она кружится и демонстрирует легкие романтичные луки. Невзирая на карантин, Лилия работала все два месяца по графику неделя через неделю и ответственно выходила в утренний эфир. Так, поклонники начали переживать – почему теледива в свой рабочий день не появилась в кадре? Объяснение ведущая дала в Instagram.

Она покрасовалась в солнечном нежно-лимонном полупрозрачном платье из легкого шелка с воланами и бантом на шее длины макси от бренда Аngel Аnn. Романтический флер нряду придавали длинные рукава с манжетами на резинке, широкая юбка с декоративными воланами и пояс, подчеркнувший талию. Стоимость платьяна сайте бренда составляет $550.

Скриншот: maisonangelann.com

"Хочеться побажати гарного початку робочого тижня усім, хто працює. Я сьогодні - не з вами. Хто уважно стежить за моїми телеефірами - той помітив, що сьогодні "Ранку з Україною" в ефірі не було. Сьогодні у нас була профілактика. Скільки років працюю на ТБ - досі не знаю що це. Може хтось із вас знає - поясніть?! А поки що це для мене просто ще один вихідний", - призналась она.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от солнечного образа своей любимицы.

Ви фантастично виглядаєте!

Очень красивое платье на Вас

Красуня, як завжди!

Лиличка, вы очень красивая. Обожаю и люблю вас! Счастья и здоровья вам и вашей семье! Дикие Вы лучшие!

Така гарна і сонячна. Завжди надихаєте на гарний настрій

Яке гарне платтячко! Чисто весна style. Лiля, ви красуня!

Ви фантастична жінка,чудова матуся, чарівна дружина

Обожнюю жовтий колір, а на вас ця сукня чарівна,і ви чарівна, захоплююсь вами!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в перьях, бархате и сетчатых колготах станцевала страстный танец с известным мужчиной.

Автор: Аня Бойчук