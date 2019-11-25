Полуобнаженная в постели: Ирина Шейк показала роскошное тело в откровенном наряде

Ирина Шейк, которая недавно стала лицом новой коллекции итальянского бренда Falconeri, уже не раз радовала поклонников образами в новинках марки. Съемка, которая проходила в Исландии среди льдов, получилась весьма горячей. Модель примерила свитера, кофты и другие теплые вещи, при этом представ с голыми ногами и плечами. Но помимо рекламной кампании, Ирина старается рекламировать вещи и в реальной жизни. К примеру, на днях она решила преподнести их в ином свете, показав новую порцию жарких кадров.

Ирина соблазняет поклонников (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина опубликовала фото, где лежит на кровати в домашней обстановке. На девушке надета только черная кофточка на пуговицах с внушительным декольте, а под ней видно нижнее белье. Одежда только подчеркнула пышную грудь и совершенные формы знаменитой красавицы. Завершают образ золотые серьги и тонкая цепочка. Волосы, которые соблазнительно рассыпались, уложены в легкие волны, а макияж сделан с акцентом на свежесть и сияние кожи, с подчеркнутой линией бровей и чувственными губами. "Ленивые дни в моем новом ультрамягком кашемировом свитере Falconeri", – добавила она подпись. А поклонники в свою очередь засыпали ее эмодзи и комплиментами.

Ирина обожает сексуальные образы (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, на днях Шейк показала еще один откровенный кадр. Модель примерила белый кроп-топ с соблазнительным вырезом, рваные джинсы и кожаную куртку. Завершили образ высокие сапоги со змеиным принтом. Ирина сидит на фоне стены, надпись на которой гласит: "Что-то странное случилось здесь". По всей видимости, фото сделал Рикардо Тиши – один из самых лучших ее друзей. В сториз она добавила пару кадров-репостов в том же наряде и обстановке.

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)