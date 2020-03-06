Полуголая и в защитной маске: Винни Харлоу показала соблазнительный total pink образ для поездок

Модель отправилась в путешествие
Винни Харлоу – одна из самых популярных моделей в мире. А потому рабочие поездки и путешествия – важная часть ее жизни. В связи со сложившейся в мире ситуацией девушка решила не рисковать своим здоровьем, используя для перелетов защитную маску. Но в то же время постаралась сделать наряд соблазнительным и комфортным.
Винни Харлоу в путешествии (фото: instagram.com/winnieharlow)
Винни надела укороченный спортивный свитер с капюшоном с принтом тай-дай, а также спортивные брюки, которые дополнила панамой, высокими носками и кедами с узором хаки. Весь образ Харлоу выдержан в ярко-розовом оттенке. Контрастной деталью лука выступила круглая сумочка Louis Vuitton классического горчично-коричневого оттенка. В своем микроблоге Винни, как всегда, создала несколько галерей с разных видов. "Путешествие?!", – написала она, намекая, что готовится к нему более чем тщательно.
Винни обожает розовый (фото: instagram.com/winnieharlow)
Образ знаменитой канадской модели пришелся по душе ее многочисленным фолловерам. Поклонники буквально взорвали сеть комментариями. В первую очередь, их восхитила страсть девушки к стильным нарядам даже во времена вируса.
Комментарии к посту Винни (фото: принтскрин instagram.com/winnieharlow)
Также недавно Винни стала лицом новой коллекции Tommy Hilfiger. В рекламной кампании она предстала в компании еще одной знаменитой модели – 31-летней Кэндис Свейнпол. Белокурый "ангел" Victoria’s Secret и экзотическая красотка Винни – отличное сочетание, которое мгновенно притягивает взгляды. В съемке они примерили удлиненные жакеты, юбку и брюки с фирменным полосатым принтом бренда.