Полуголая в постели: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала жаркое домашнее селфи

Наоми Кэмпбелл в свои 49 лет все так же стройна и хороша, как и в молодости, а потому не упускает случая продемонстрировать это всему миру. Так, недавно она снялась для рекламной кампании Vivienne Westwood, где предстала полностью обнаженной – культовая модель красовалась в одной шляпе, сделанной из черной фаты и завязанной под подбородком лентами. Интересно, что Наоми начала сотрудничать с маркой еще в 1987-м году, но стала ее лицом только спустя много лет.

"Я верю, что в жизни все происходит так, как должно. Потребовалось 33 года, чтобы сняться в кампании Vivienne Westwood, и я счастлива, что смогла сделать это в 49. Это должно было когда-нибудь случиться", – рассказывала восторженная Кэмпбелл прессе.

Новое селфи модели (фото: instagram.com/naomi)

Не менее откровенна Наоми и в обычной жизни. Так, на ее странице в Instagram, которая, к слову, довольно часто обновляется, то и дело появляются откровенные снимки. Несколько часов назад легендарная супермодель 90-х показала очередное жаркое селфи. На фото она лежит в постели полуобнаженная, голую грудь она прикрыла только стикером-звездой. "Постельный" образ разбавили любимые аксессуары знаменитости – цепочки и браслеты в несколько рядов. "Воскресное селфи", – написала она под снимком. "Восхитительная женщина", "Прекрасна", "Королева", "Как можно быть такой восхитительной, научи меня!", – не устают писать комментарии поклонники.

Наоми любит обнажаться (фото: instagram.com/naomi)

Интересно, что свой возраст, по словам модели, она практически не ощущает. А будущее 50-летие, даже с нетерпением ждет. Не мешает он и личной жизни звезды, которая буквально кипит. Так, недавно Кэмпбелл рассказала, что сердце ее несвободно и она сейчас влюблена и счастлива. Правда, модель не стала признаваться, в кого. Но это, по ее словам, "чертовски интригующе". Также Наоми поделилась с поклонниками важным открытием, на которое у нее ушли годы. "Вы должны сначала принять и полюбить себя, а не искать этой любви в ком-то другом. И тогда все придет".