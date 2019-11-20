Полуголая на пляже: Эмили Ратаковски показала соблазнительное тело в экстремальном бикини

Модель засыпала сеть жаркими кадрами
Эмили Ратаковски, которая недавно представила новую линию костюмов, вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках. Девушка опубликовала горячее фото с пляжа, где предстала в бикини своей любимой расцветки – леопардовой. Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. Завершают образ леопардовая шляпка, золотая цепочка и серьги-кольца. «Леопардовые мечты», – написала знойная красотка под фото.
Подобные кадры уже появлялись на странице Эмили, и в подписях она шутит, что леопарда ей никогда не будет достаточно. Что ж, отличный способ заманить всех желающих выглядеть столь же соблазнительно на свой сайт!
Также на странице своего бренда девушка объявила еще об одной новинке. Ратаковски примерила черный костюм: топ с глубоким вырезом и узкие брюки с высокой талией. На фото она танцует, а в подписи обозначила: «Мы сделали некоторые вещи, в которых вы можете танцевать и чувствовать себя уютно. Да, да, CATSUITS (буквально «костюмы для кошек», – прим. ред.) уже идут!».
Напомним, Эмили Ратаковски чаще всего первая примеряет и демонстрирует миру творения своего бренда. Недавно она представила костюмы – пиджаки и юбки, которые решила рекламировать оригинальным способом. 28-летняя красотка надела жакеты прямо на голое тело, давая всем понять, что в этих вещах каждая девушка может быть максимально сексуальной. Таже она показала несколько сочетаний, удачных для всех четырех оттенков новинки: голубого, бежевого, бордового и черного. К слову, костюмы имели необычайный успех: самые маленькие размеры разобрали в первый же день.