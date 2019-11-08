Полуголая на пляже: Эмили Ратаковски блеснула обнаженной грудью и тонкой талией

Эмили Ратаковски – одна из самых популярных медиаличностей в мире. Девушка знаменита не столько своими карьерными достижениями в моде и кино (хотя и там она добилась определенных высот), сколько ярко выраженной сексуальностью и желанием ее демонстрировать всему миру. Эмили – знаменитая феминистка и активистка в борьбе за права женщин, которая своим примером показывает, что быть успешной и уважаемой бизнесвумен, счастливой женой и при этом ходить полуголой вполне нормально. Она обожает выставлять свое совершенное тело как на светских ивентах, куда часто является в "голых" платьях, так и в собственном микроблоге.

Соблазнительная Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Сегодня, 8 ноября, на странице 28-летней красотки в Instagram появилось новое жаркое фото – Эмили лежит на шезлонге, спустив верх купальника, а голую грудь прикрыв яркой шляпкой леопардовой расцветки. Слегка прогнувшись, Ратаковски продемонстрировала все достоинства своей фигуры: соблазнительный прогиб, пышные формы, тонкую талию и стройные бедра. Золотистый загар и минимум косметики – последний штрих к совершенной летней картинке.

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Также одно из любимых занятий Эмили в последнее время – показывать свой дом в Калифорнии, где они с супругом и домашним любимцем – псом Коломбо, проводят целые дни. Девушка постоянно проводит экскурсии по комнатам, спрашивает у фолловеров совета насчет предметов интерьера, шутит и восхищается дизайном. На одном из последних подобных кадров она предстала также полуобнаженной. Эмили позирует в крошечном черном бикини, а ее муж сидит рядом. К слову, Себастьян совершенно не против горячих кадров своей жены и является автором части из них.