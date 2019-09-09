Полуголая Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в дерзком мини

Эмили Ратаковски недавно стала лауреатом престижной премии – она получила награду от Fashion Media Awards как самый успешный предприниматель года. Такой титул модели достался за стремительное развитие ее собственной марки белья и купальников – Inamorata. На церемонию вручения она пришла в необычном наряде: брючном костюме и бикини из новой коллекции.

А после переоделась в не менее откровенный ансамбль. Девушка надела шорты с высокой посадкой и блузу с глубоким декольте. Таким образом, восторженным взорам поклонников 28-летней красавицы открылись роскошная грудь, стройные ноги и знаменитый пресс.

Эмили и Кэти (фото: instagram.com/emrata)

Звезда опубликовала фото вместе с американской моделью и бизнес-вумен Кэти Айрленд, которая вручала ей награду. Эмили осталась весьма вдохновлена от разговора с девушкой, позже написав трогательный пост.

Эмили Ратаковски в платье Zara (фото: instagram.com/emrata)

"Кэти вручила мне награду «Предприниматель года» за работу с моим брендом @inamoratawoman на этой неделе. Для тех из вас, кто не знает: Кэти начала свой бизнес 26 лет назад и создала компанию на миллиард долларов, которая продолжает расти в геометрической прогрессии с каждым годом. Я сидела рядом с Кэти и пыталась впитать всю мудрость, которую только могла, и она сказала пару удивительных вещей, одна из которых заключалась в том, что недооценивание может быть благословением.

Начать бизнес женщине, о которой думают, что это всего лишь секс-символ и модель, может быть непростым делом. Это так вдохновляюще видеть, как Кэти переворачивает любые предубеждения с ног на голову. Спасибо за твою поддержку меня и @inamoratawoman, поскольку мы продолжаем расти!".

Эмили с мужем празднуют победу (фото: instagram.com/emrata)

Позже Эмили показала еще один сексуальный наряд. Она примерила красное платье Zara на одно плечо, облегающее совершенное тело девушки по всей длине. Увидев Эмили в наряде столь демократичной марки, большинство поклонников пришло в восторг – как оказалось, у многих даже есть такое же.