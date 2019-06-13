Полуголая в бассейне: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в купальнике с хищным принтом

Ким Кардашьян постоянно в делах и проектах. Недавно она запустила новую серию продуктов для тела собственной марки KKW Beauty. А перед этим рассказала миру о своем стремлении получить юридическое образование. Что уж говорить о личной жизни девушки, которая буквально кипит. В мае они с Канье Уэстом стали родителями в 4-й раз – мальчика Псалма знаменитым теле- и шоу-бизнес-персонам выносила суррогатная мать. Теперь Instagram Ким полон семейных постов, фотографий детей и уютных домашних снимков. Но подогревать инетерес к своей персоне жаркими фото Ким также не забывает.

Ким любит принт питона (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад она поделилась с подписчиками соблазнительным кадром. Девушка наслаждается отдыхом в бассейне, примерив крошечное бикини со змеиным принтом, едва сдерживающее ее выдающиеся формы. Легкое летнее фото, говорящее само за себя, она не стала утяжелять сильно длинной подписью. Звезда ограничилась символом солнца. Подписчики же, которых у нее, к слову, уже более 141 миллиона, засыпали ее лайками и комментариями. За рекордный срок их набралось около 11 тысяч. В основном высказывания носят позитивный характер: Ким называют русалкой, куклой, королевой и горячей малышкой, восхищаясь ее красотой и фигурой.

Необычный образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на днях Ким покорила сеть еще одним необычным нарядом. На вечеринку в честь запуска Wardrobe. NYC она пришла в юбке с "газетным" принтом. Образ тут же сравнили со знаменитым платьем, в котором блистала героиня Сары Джессики Паркер – Кэрри Брэдшоу – в одной из серий "Секса в большом городе". Дополнили лук Ким белая майка, сумочка Dior и вьетнамки. Еще одна необычная деталь – прическа. В этот раз большая любительница экспериментов со стилем примерила короткое каре. Разумеется, такой яркий образ вызвал бурю обсуждений, а также похвал от модных критиков.