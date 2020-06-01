Полуголая Алессандра Амбросио показала роскошное тело в стильной съемке для глянца

Алессандра Амбросио – большая любительница покорять сеть жаркими кадрами. Не так давно она зажигала вместе с любимым в их загородном доме, где демонстрировала свое роскошное тело в соблазнительном купальнике. Так что даже в обычной жизни знаменитая модель находит поводы показать фигуру. К примеру, девушка записала обучающее видео по йоге. Но со страниц глянцевых изданий 38-летняя знаменитость также пропадать не собирается.

Модель в новой съемке (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз красавица снялась для испанского Elle – летний спецвыпуск содержит массу стильных пляжных образов. Алессандра позирует в ярких купальниках всех цветов радуги. Есть здесь и максимально соблазнительные вещи, которые вряд ли пригодятся для пляжа. А вот в гламурном ролике – самое оно. Модель надела черный купальник из латекса, который благодаря вырезам на бедрах и груди сделал лук невероятно горячим. Сверху на наряд накинута блестящая сетка, что только добавило луку огня.

Она позирует на фоне воды, пальм и песка, подставив свое соблазнительное тело солнцу. Ролик получился стильным и атмосферным. Легкий макияж, влажные, распущенные по плечам волосы, пышные формы, которые едва сдерживает бюстгальтер… Выглядит она по-настоящему довольной и сияющей. В ответ на такой контент звезда получила массу восхищенных комментариев.

Самая лучшая модель в мире, моя королева Але

Горячая штучка

Истинное бразильское тело

Абсолютно и бесконечно прекрасна

Абсолютно потрясающая и невероятно красивая

Так великолепна

Ты просто идеал!

Ты восхитительный идол

Прекрасная малышка, потрясающая любовь, это ты

Комментарии к посту (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее модель украсила обложку майского номера известного глянца. Глянец сделал 3 обложки с горячей бразильской красавицей. Как сообщил журнал на своем сайте, номер призван «пролить» свет во времена карантина. А его цель – составить отличную компанию на время изоляции, «заставлять мечтать и смотреть в будущее, полное надежд».