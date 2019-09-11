Ким Кардашьян с сестрами демонстрируют соблазнительные изгибы в пикантных нарядах

Ким Кардашьян знает, что нет лучшего промо для линии утягивающего белья, чем собственный пример. Практически каждую новую модель Skims звезда примеряет сама и демонстрирует подписчикам, как она работает. Последний пример – боди кремового оттенка, которое подчеркнуло все достоинства 38-летней знаменитости – ее пышную грудь, тонкую талию и соблазнительные изгибы.

Ким показывает, как работает ее новинка (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новинку она примерила вместе с черными туфлями на высоких каблуках. Дополняют картину гладкие вытянутые волосы, а также яркий макияж. Ким присела, вытянув ногу и прогнувшись, тем самым показав и совершенные пропорции. "На мне скульптурный костюм для тела SKIMS.COM", – написала знаменитая красавица.

Ким в белье своего бренда (фото: instagram.com/kimkardashian)

В сториз Ким продолжила тему, запостив множество фото других девушек в вещах бренда. А также на своем примере показывая, как прекрасно подчеркивает белье фигуру и скрывает недостатка. В качестве примера она примерила облегающее платье в розово-черную полоску, под которое надела утягивающие шортики.

Кайли для бренда Ким (видео: instagram.com/kimkardashian)

Также девушка привлекла к кампании и своих знаменитых сестер: 22-летнюю Кайли Дженнер и 35-летнюю Хлое Кардашьян. Она сняла девушек в пикантных роликах. Особенно "горячим" получилось видео с участием Кайли. Девушке не привыкать к такого рода публикациям, поэтому она смело позирует в белье старшей сестры. Кайли примерила боди телесного оттенка, которое дополнила высокими красными сапогами. Не стесняясь камер, звезда зазывно прогибается и водит руками по своим знаменитым формам. Второй лук – в черном, здесь она показала фигуру в полный рост. В руках красотка кокетливо вертит розу.

Ким умеет подчеркнуть нужное (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники сестер остались в полном восторге от таких жарких видео, засыпав вопросами насчет приобретения белья. Наверняка линия будет иметь успех.

Не меньше внимания Ким уделяет и косметическим новинкам. Недавно в свет вышла линия, разработанная совместно с канадской моделью Винни Харлоу. Так что сексуальные съемки в белье она чередует с тестом теней, хайлайтеров и помад.