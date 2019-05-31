Плохая девчонка: Кристина Агилера оголилась для провокационной съемки известного глянца

Кристина Агилера, которая давно не радовала фанатов новыми музыкальными работами, наконец вернулась – с громкими новостями и горячей фотосессией. 38-летняя певица снялась для специального выпуска глянцевого издания Galore Icon, желая заявить о своем громком возвращении на сцену.

Певица в новой сексуальной съемуке (фото: instagram.com/xtina)

"Мы не могли придумать ничего лучше, чтобы привлечь внимание к обложке нашего выпуска Icon, чем поместить на нее нашу любимую малышку Dirrty. Кристина Агилера – не только идеальная изящная девушка, она поп-звезда, которая открыла многих нашим читателям глаза на силу девушки, сексуальное освобождение и на то, как быть уверенной в себе, даже если вы отличаетесь от других!..", – написали на сайте издания.

Кристина Агилера примерила массу откровенных образов (фото: instagram.com/xtina)

Последние несколько лет Агилера занималась воспитанием детей и участием в съемках телешоу «Голос». Теперь же поп-принцесса планирует триумфальное возвращение к своему призванию – выступлениям и концертам.



38-летняя знаменитость не боится провокационных съемок (фото: instagram.com/xtina)

Снимала звезду 65-летняя Эллен фон Унверт, известная своими работами с эротическим уклоном. Главной темой работы с Кристиной они выбрали скандально известные ролики певицы Dirrty и Beautiful. Поэтому здесь есть место обнаженным телам, неприкрытой сексуальности, недвузначным позам и прочим провокациям. Кристина примерила массу образов в стиле бурлеск и танцовщиц кабаре, на многих их которых практически полностью оголилась. Компанию ей составили и "горячие" парни.

Кристина Агилера решила вернуться к концертной деятельности (фото: instagram.com/xtina)

"Для меня было честью и удовольствием воссоединиться с моим дорогим другом @EllenVonUnwerth для выпуска @Galore Icon!!! В восторге от всех, кто был со мной со время нашей оригинальной съемки «Назад к основам», чтобы увидеть нашу эволюцию вместе с новой энергией"; "Привет всем "дрянным" девчонкам", – подписала знаменитость серию горячих фото, которыми в своем Instagram-аккаунте.