В плаще на голое тело: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном наряде

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель и актриса не устает будоражить сеть

Эмили Ратаковски – большая любительница пикантных образов для светских выходов. Актриса, модель и бизнесвумен старается не пропускать знаковых событий, являясь туда в "голых" платьях, купальниках, кроп-топах… В общем – как можно более оголенной. Но в этот раз девушка решила доказать, что даже в закрытых вещах можно выглядеть соблазнительно.

Эмил умеет быть соблазнительной в любой одежде (фото: instagram.com/emrata)

В Милане, где сейчас проходит Неделя моды, Эмили показала уже два похожих образа. Первый – мастер-класс, как выглядеть максимально откровенной при минимальной оголенности. Объемный черный тренч с широким воротом девушка надела прямо на голое тело, о чем говорит только пикантный "просвет" на груди. При этом "ничего лишнего" Эмили не демонстрирует, остальное рисует воображение. Дополнили образ высокие сапоги с принтом под кожу питона. Волосы Эмили уложила в объемную укладку, а макияж сделала с акцентом на губы.

Ратаковски учит носить плащ (фото: instagram.com/emrata)

Для второго образа Ратаковски также взяла за основу плащ. В этот раз – классического фасона, приталенный, он был плотно застегнут на все пуговицы. Свою знаменитую талию 28-летняя красотка подчеркнула широким ремнем. В руках у нее был черный клатч прямоугольной формы, а завершали образ высокие сапоги в тон сумке. Идеальным дополнением к образу стал макияж: оттенок губной помады Эмили подобрала тон в тон к тренчу. А волосы в этот раз вытянула, сделав укладку более гладкой. В таком наряде Ратаковски также смотрелась очень эффектно и соблазнительно даже без демонстрации своих знаменитых форм.

Модель в Милане (фото: instagram.com/emrata)

Так Эмили отправилась на показ одного из своих любимых брендов – Prada. "Спасибо замечательной команде @prada и прекрасной миссис Прада за то, что пригласили меня сегодня на их невероятное шоу. Поистине особый опыт", – написала растроганная бизнесвумен.