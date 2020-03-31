В экстремальном мини: 45-летняя Виктория Бекхэм показала роскошное тело в пикантной съемке для известного глянца

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Бизнесвумен показала новую съемку

Виктория Бекхэм, несмотря на карантин и общую напряженную обстановку, решила не отказывать себе в радости показать новую съемку. 45-летняя знаменитость снялась для нового номера Vogue México. Фотосессия получилась яркой и пикантной. Виктория примерила массу стильных нарядов из весенне-летних коллекций, включая цветные блузы с оборками и дерзкие мини-платья. Именно на них, а также роскошном теле неувядающей знаменитости, и сделан акцент. Так или иначе, каждый образ призван подчеркнуть стройную фигуру Виктории и ее формы. Откровенное декольте, как бы невзначай показанное нижнее белье, экстра-мини… А плюс к этому соблазнительные позы – нужно отдать мастерам должное: съемка вышла стильной и одновременно сексуальной.

Виктория для глянца (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория опубликовала фото на своей странице в Instagram, написав: «Я не знала, должна ли я публиковать это или нет... Обложка, которая была снята в том, что сейчас похоже на другую реальность и время. Несколько месяцев назад мне было очень весело сниматься для @VogueMexico в Нью-Йорке с самой невероятной командой. Я надеюсь, что наши творческие индустрии смогут продолжать играть свою роль, позволяя всем нам немного ускользнуть и вдохновиться, переживая эти беспрецедентные времена. Я очень радуюсь воспоминаниям об этом съемочном дне, поэтому я решила поделиться им – Vogue Mexico позаботились о том, чтобы вы могли загрузить апрельский выпуск бесплатно. Надеюсь, вам понравится».

В интервью редактора сделали акцент на рабочих буднях Виктории, не обойдя стороной и темы личной жизни. Много внимания журнал уделил теме нового детища Виктория Бекхэм – марке Victoria Beckham Beauty. «Многогранная модельер, деловая женщина, мама, жена и знаменитость, очень четко представляла, чего она хочет от бьюти-бренда. Она представляла, как будет выглядеть ее роскошная косметическая фирма, и это стало результатом Victoria Beckham Beauty: устойчивого, прозрачного и свободного от жестокости бренда. Теперь она приходит, готовая подчеркнуть красоту женщины и сделать жизнь максимально легкой для всех тех людей, которые любят ее красоту…», – восхищаются журналисты Vogue.

Виктория примерила откровенные наряды (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Виктория подчеркнула, что знает о своем деле все: «Я мама четверых детей и работаю 24 часа в сутки. Благодаря своему опыту в этой среде я знаю, что полезно, а также знаю много хитростей и хочу ими поделиться».