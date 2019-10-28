В пиджаке и с голыми ногами: Белла Хадид восхитила сексуальной фигурой в стильном наряде

Белла Хадид – одна из самых популярных моделей в мире – недавно отметила 23-й день рождения. На праздник знаменитая красотка пригласила только самых близких людей. В нью-йоркском кафе Sadelle's собрались мама девушки Иоланда Хадид, любимая сестра Джиджи Хадид, брат Анвар со своей герлфренд, а также близкие друзья. Все присутствующие веселились и наслаждались истинно американскими угощениями: бургерами, картошкой фри, поджаренным беконом и яркими коктейлями. «Устраиваю вечеринки с 95-го года», – пошутила Белла.

Вечеринка по поводу дня рождения Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

На мероприятие она пришла в стильном наряде: закрытый черный атласный пиджак-платье с поясом на талии, который она надела с высокими черными полупрозрачными гольфами и грубыми ботинками. Завершали образ серьги-кольца, а также яркий макияж. Интересно, что Белла, которая только недавно стала блондинкой, вновь появилась с темными волосами.

Белла в стильном наряде (фото: instagram.com/bellahadid)

Фото с дня рождения уже давно облетели сеть, но сама именинница за рабочими проектами до них добралась только на днях. Она показала несколько кадров, где позирует среди роскошных букетов роз, тортиков и подарков. Поклонники девушки вновь принялись ее поздравлять. А заодно и хвалить, какая она стройная и сексуальная.

К слову, горячие кадры – это настоящая «фишка» звезды, которую недавно признали самой красивой среди знаменитостей. Фотографы любят делать акцент именно на притягательной и соблазнительной внешности Беллы, приглашая ее в довольно откровенные съемки.

Бела для Vogue Australia (фото: instagram.com/bellahadid)

Одна из последних – для Vogue Australia, где она примерила образ сексуального ковбоя. На девушке были только нижнее белье и аксессуары в стиле Дикого Запада. А потому поклонники могли оценить точеную фигуру 23-летней звезды в полной мере.