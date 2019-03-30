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Осторожно, горячо: Рианна взбудоражила сеть пикантными фото в нижнем белье


Таким образом артистка рекламирует белье собственного бренда

Знойная красотка Рианна - не только успешная певица, она также выпускает линейки косметики и нижнего белья под своим брендом Fenty. Так, недавно артистка "взорвала" сеть роскошной съемкой в мини-платье в рамках промо-кампании хайлайтера для тела Body Lava, теперь же снова взбудоражила фанов весьма откровенными кадрами. 

На этот раз 31-летняя РиРи рекламирует нижнее белье своей марки Savage x Fenty. На горячих снимках она позирует в полупрозрачном комплекте из трусиков и топа нежно-желтого цвета, принимая соблазнительные позы. Дополняют образ яркий макияж и маникюр в тон наряда.

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Новая коллекция Рианны поступит в продажу уже 1 апреля и знаменитость поделилась, что не может дождаться этого дня.

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Каждое фото набрало по несколько миллионов лайков, а в комментариях пользователи сети засыпали певицу комплиментами, особенно отмечая ее роскошные формы.

  • "Давай еще!"
  • "Ты точно реальная?"
  • "Детка, ты шикарна"
  • "О, этот взгляд!"
  • "Такая сесуальная"
  • "Совершенство"
  • "Вот это тело!"
  • "Куколка"
  • "Теперь желтый - мой любимый цвет"

Напомним, ранее Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании Marc Jacobs Beauty

А вот супермодель Кендалл Дженнер поделилась "горячими" кадрами новой линии купальников

 

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