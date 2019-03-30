Осторожно, горячо: Рианна взбудоражила сеть пикантными фото в нижнем белье

Таким образом артистка рекламирует белье собственного бренда
Знойная красотка Рианна - не только успешная певица, она также выпускает линейки косметики и нижнего белья под своим брендом Fenty. Так, недавно артистка "взорвала" сеть роскошной съемкой в мини-платье в рамках промо-кампании хайлайтера для тела Body Lava, теперь же снова взбудоражила фанов весьма откровенными кадрами.
На этот раз 31-летняя РиРи рекламирует нижнее белье своей марки Savage x Fenty. На горячих снимках она позирует в полупрозрачном комплекте из трусиков и топа нежно-желтого цвета, принимая соблазнительные позы. Дополняют образ яркий макияж и маникюр в тон наряда.
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Новая коллекция Рианны поступит в продажу уже 1 апреля и знаменитость поделилась, что не может дождаться этого дня.
Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)
Каждое фото набрало по несколько миллионов лайков, а в комментариях пользователи сети засыпали певицу комплиментами, особенно отмечая ее роскошные формы.
Напомним, ранее Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании Marc Jacobs Beauty.
А вот супермодель Кендалл Дженнер поделилась "горячими" кадрами новой линии купальников.