Ольга Фреймут в полностью прозрачной блузке сверкнула стройной фигурой в Одессе

Ольга Фреймут недавно выпустила книгу об уходе за малышами, на обложке которой появилась ее дочь Евдокия. Ведущая впервые показала девочку публике, а поклонники тут же решили, что она очень похожа на знаменитую маму. Так, Ольга, которая также является учредителем собственного издательства, отправилась с презентацией литературы в Одессу, где показала пикантный и одновременно элегантный образ в полностью прозрачной блузке.

Так, звезда выбрала черную блузке из тончайшего кружева, сквозь которую был отчетливо виден топ. Она дополнила верх полупрозрачной юбкой-мидакси в высокой посадкой, а также предпочла лаковые лодочки на шпильке.

Ольга Фреймут в Одессе (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга уложила волосы в крупные естественные локоны и распустила их. Макияж звезды был максимально естественным в трендовых нюдовых тонах с акцентом на глаза.

Ольга Фреймут в Одессе (фото: instagram.com/ikurdasova)

Позже звезда опубликовала несколько кадров, сделанных на пирсе в солнечной Одессе. На кадрах они позирует в расслабленном повседневном образе – укороченные джинсы-скинни, черные кроссовки, парка оттенка хаки и розовая свободная блуза. Глаза ведущая спрятала за солнцезащитными очками.

Ольга Фреймут в Одессе (фото: instagram.com/freimutolia)

"Ранок робить наш день...Одеса 2020", - подписала она солнечные беззаботные кадры.

Ранее Ольга Фреймут дала совет модницам, как правильно носить клатч. Ведущая публикует короткие и емкие правила этикета на странице в Instagram . Например, она рассказала. Как правильно пить чай и кофе, а также есть первое.