В одном пиджаке: Алессандра Амбросио соблазняет идеальными ногами в пикантном наряде

Алессандра Амбросио стала одной из моделей, которые демонстрировали новую коллекцию Tommy Hilfiger на Неделе моды в Лондоне. На подиум 38-летняя знаменитость вышла в эффектном образе, который буквально покорил сеть и ее многочисленных поклонников. Сама девушка опубликовала в своем микроблоге серию снимков, подписав их известным выражением: "Слишком круто для школы".

Алессандра на шоу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На подиум Алессандра вышла в длинном темно-синем пиджаке в морском стиле, под которым была полосатая рубашка и белый свитер. Завершали образ высокие полосатые носки и белые лоферы. Яркий макияж с бронзовыми тенями, волосы, уложенные в "пляжные" волны, а также ярко-бирюзовый маникюр… Выглядела она дерзко и соблазнительно. В том числе и потому, что на ней не было юбки, а потому знаменитая красавица сумела показать в который раз свои длинные стройные ноги.

Модель покорила сеть стройными ногами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессандра уже давно отошла от активной карьеры моделей. В прошлом она участвовала во всех знаковых показах, а также блистала на шоу известного бельевого магната Victoria's Secret. Сейчас же бразильская супермодель редко участвует в шоу, тщательно отсеивая предложения. Но у именитых дизайнеров, которые уже успели стать друзьями Алессандры за время ее работы в модной индустрии, она появляется регулярно. Любит она посещать и многочисленные светские мероприятия.

Алессандра Амбросио на вечеринке "Оскар" (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Один из самых ярких и эффектных выходов за последнее время – на вечеринке в честь "Оскара 2020". На красной дорожке Амбросио появилась в роскошном ярко-розовом платье от Armani с лифом и огромным черным бантом за спиной. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, бриллиантовое колье и изысканная вечерняя укладка. Лук модели и бизнесвумен стал одним из самых обсуждаемых на красной дорожке Vanity Fair.