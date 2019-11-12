Одна дома: Эмили Ратаковски демонстрирует пышную грудь в откровенном топе

Эмили Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем своего бренда Inamorata, не устает радовать поклонников все новыми разработками. Начинала она с создания купальников и нижнего белья. Затем добавила линию товаров для дома. Теперь же готова представить костюмы и даже аксессуары – крупные серьги необычной формы девушка уже успела засветить в сториз, написав заветное "скоро".

Девушка обожает белые топы (фото: instagram.com/emrata)

Также она продемонстрировала голубой костюм, который вскоре также можно будет приобрести на сайте марки. Объемный пиджак, надетый на голое тело, и мини-юбка, подчеркнули хрупкость и красоту Эмили. Снимок она представила на странице бренда, а подпись команда добавила максимально эмоциональную: "Inamorata КОСТЮМЫ. Следующая неделя! (Извините, мы были так взволнованы, что мы просто должны были кричать).

Костюмы – новинка в коллекции Эмили (фото: instagram.com/emrata)

На своей личной Instagram-странице 28-летняя красавица разместила фото не менее горячие. Она показала пару кадров, где позирует в белом топе с глубоким вырезом в собственном доме – наряд практически полностью обнажил пышную грудь девушки. Дополняют образ уже упомянутые серьги, слегка растрепанная укладка и чувственный макияж. Поклонники Ратаковски поставили ей более миллиона лайков и оставили массу приятных комментариев. К слову, не удержалась и Ирина Шейк, которая выразила свой восторг с помощью эмозди.

Новые горячие фото Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, бренд Inamorata уже успел заслужить популярность по всему миру. Также марка была отмечена на Fashion Media Awards, организованном американскими изданиями ELLE и Daily. Ратаковски получила приз как один из самых успешных предпринимателей. "Этот бренд стал чрезвычайно успешным столь стремительно! Черт! Это так впечатляет!", – восхищались на странице Daily.