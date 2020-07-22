В образе женщины-вамп: обнаженная Кайя Гербер показала роскошное тело в съемке для глянца

Кайа Гербер в последнее время на слуху. Так, недавно сеть всколыхнула новость, что юная красавица закрутила роман с известной моделью Карой Делевинь. А теперь девушка, которая давно (и весьма успешно) следует по стопам своей знаменитой мамы Синди Кроуфорд, снялась для очередной глянцевой обложки. В этот раз – японского Vogue. 18-летняя звезда подиумов примерила массу откровенных нарядов, а на нескольких фото даже предстала обнаженной.

Кайа на новой обложке (фото: instagram.com/kaiagerber)

Нужно признать, что хрупкая красавица весьма успешно перевоплотилась в женщинц-вамп, буквально взорвав сеть своим роскошным внешним видом. Черное полупрозрачное боди с кружевным лифом, черные кожаные брюки, облегающие, словно вторая кожа, контрастного оттенка пиджаки и прочие вещи подчеркнули идеальную внешность юной красавицы.

Модель выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/kaiagerber)

Девушка, к слову, была откровенной не только в съемке, где показала свое прекрасное тело. Душу она также обнажила, в интервью поведав многие личные вещи. К примеру, она призналась, что красивая жизнь, показанная в прессе, не имеет ничего общего с тем, что на самом деле переживает большинство звезд. «Вы должны просыпаться каждый день и выбирать счастье для себя, а не для кого-то другого. И не на основе мнения кого-либо еще. То, что вы видите в СМИ, чаще всего просто красивая обложка. Это нормально, что у вас не все всегда безоблачно. Это нормально, что вам бывает грустно. Это нормально, что у вас день не задался. Но об этом мы не рассказываем в соцсетях», – откровенничает Кайя.

Кайа не боится быть откровенной (фото: instagram.com/kaiagerber)

Всего глянец представил 3 обложки, каждая из которых получилась яркой и стильной. Также журнал записал короткие ролики, и Гербер в числе прочих моделей рассказала о своем психическом здоровье. По словам девушки, она также знает, что такое страх, депрессия и давление со стороны соцсетей и общественности.