В объемном пиджаке и кружевном белье: Кайли Дженнер поделилась пикантными снимками

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Популярная телезвезда показала новый стильный наряд

Кайли Дженнер, которой в августе исполнится всего 22 года, уже успела стать самой молодой миллиардершей в мире, а еще заслужить звание иконы стиля для своих многочисленных фанатов. Козыри ее гардероба – много мини, облегающие силуэты и откровенные детали. Один из таких нарядов она продемонстрировала в сети вчера, когда вышла в свет в черном комплекте: юбке и блузке на голое тело.

Кайли вышла в свет в провокационном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

А несколько часов назад на ее странице появился новый провокационный ансамбль. Теперь она надела пиджак в продольную мелкую полоску от Jean Paul Gaultier, главная особенность которого – внушительный вырез. Этим воспользовалась Кайли, заодно продемонстрировав роскошное кружевное нижнее белье от итальянского бренда La Perla. Дополнили образ свободного кроя кожаные брюки, туфли на высокой шпильке, а также крупные солнцезащитные очки от Chanel и золотой чокер. Отдельно стоит упомянуть и маникюр с максимально длинными ногтями светло-розового оттенка.

Девушка любит делиться стильными луками (фото: instagram.com/kyliejenner)

Чтобы максимально подчеркнуть свою сексуальность, Дженнер сделал вид, что расстегивает жакет, демонстрируя поклонникам свои роскошные формы и дорогостоящее белье. Фанаты взорвались бурными восторгами и буквально засыпали ее «огненными» эмодзи.

Подрастающее поколение Кардашьян-Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

В своих сториз Кайли показала еще несколько ракурсов своего наряда. А также остановилась на не менее важной части своей жизни – материнстве. Она вновь не удержалась, чтобы не снять годовалую дочь Сторими с двоюродной сестрой. В этот раз девочки отправились в зоопарк, где с интересом наблюдали за животными, смеялись и обнимались. «Мое сердце», – написала Кайли на фото.

К слову, дочь часто сопровождает знаменитую маму на светских тусовках. И порой на Дженнер обрушивается критика фолловеров, которым не нравится, что девочка с детства окружена полуголыми женщинами с коктейлями в руках. Тем не менее Кайли удается уравновешивать ситуацию, показывая забавные снимки с малышкой и рассказывая о бесконечной любви к Сторми и ее сестрам.