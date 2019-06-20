В объемном пиджаке с голыми ногами: стильная Джиджи Хадид покорила Париж новым ярким образом

Джиджи Хадид уверенно завоевывает звание модной иконы. В последнее время знаменитая красавица определенно выработала свой собственный – яркий и не похожий на других – стиль. На ее странице в Instagram регулярно появляются вдохновляющие подборки. Съемки и показы, в которых она принимает участие, тоже стали немного другими. Теперь ее чаще увидишь в необычных нарядах мужского стиля, она с удовольствием демонстрирует объемные вещи, классические костюмы и идет на разнообразные фешн-эксперименты. А вот фото в подчеркнуто женственных платьях, а тем более в откровенном мини и купальниках, практически нет.

Супермодель покорила парижскую мужскую Неделю моды (фото: instagram.com/gigihadid)

Так что не удивительно, что Джиджи стала главной звездой мужской Недели моды, которая проходит в Париже. Вчера, 19-го июня, девушка прошлась по подиуму на показе итальянского бренда Off-White. Необычное шоу с яркими цветочными декорациями под завораживающую музыку вызвало позитивную реакцию у всех поклонников бренда.

Но, безусловно, больше всего похвал собрала коллекция. Джиджи была одной из немногих девушек, которые показывали костюмы в окружении мужчин. На своей странице она поделилась множеством кадров, так как осталась в полном восторге от этого фешн-действа. "Мужская неделя продолжается с невероятным @off____white. Я просто влюблена в эту коллекцию!!!!", "Закрывала вчерашнее мужское шоу. Большая любовь! Вечно благодарна!", – не устает восхищаться старшая Хадид.

Джиджи Хадид обожает образы в мужском стиле (фото: instagram.com/gigihadid)

На показе она примерила стильный белый костюм с ярким принтом. Объемный пиджак длиной почти до колен, под которым проглядывался топ в спортивном стиле, подчеркнул хрупкость девушки, а заодно и ее стройные ноги. К слову, обута она была на высоком устойчивом каблуке ярко-голубого оттенка. В ушах у Джиджи были белые массивные серьги замысловатой формы, волосы уложены мягкой волной, а на лице – макияж с акцентом на красные губы. Так что как ни крути, образ все равно получился достаточно женственным.