Новый черный: Моника Беллуччи покорила Париж элегантным образом в любимом оттенке

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса посетила показ Alexandre Vauthier

Моника Беллуччи умеет выглядеть стильно и роскошно, даже надевая лаконичные образы. На показе Alexandre Vauthier, который прошел накануне в рамках Недели моды в Париже, она появилась в своем любимом total black образе и буквально заставила говорить о себе все интернет-пространство.

Новый образ Моники Беллуччи (фото: instagram.com/elle_ukraine; instagram.com/elle_ukraine)

Ансамбль Моники составили черные классические брюки с высокой посадкой и стрелками, шелковая рубашка с воротником-стойкой, а также приталенный пиджак. На ноги она обула туфли на высоких каблуках, а в руки взяла клачт в тон всему наряду. Из аксессуаров красавица подобрала изысканную цепочку и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили в объемную укладку, а макияж сделали в коричневых тонах.

Моника обожает черный (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, Моника Беллуччи чаще всего для своих выходов в свет и в съемках выбирает именно черный. И, нужно отметить, он ей невероятно к лицу. С помощью одежды в темных тонах ей удается выглядеть максимально стройной и элегантной, при этом черный выгодно подчеркивает белизну кожи, а также по-прежнему нежный овал лица и четкие черты лица итальянской дивы.

Моника на показе Dior (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На своей странице в Instagram 55-летняя звезда еще не успела похвастаться новым удачным образом. А вот разнообразные модные и светские порталы они уже облетели. Причем звезда заслужила только позитивные отзывы.

К слову, на недавнем показе культового бренда Dior Моника также появилась в сдержанном образе в темных тонах. Костюм из темно-серого твида она дополнила тонким ремешком контрастного оттенка, а также трендовыми аксессуарами: объемной сумкой и крупными солнцезащитными очками. Получилось невероятно стильно!