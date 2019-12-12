"Нет слов, самая лучшая": Леся Никитюк в хищном мини кружит голову идеальным чувством стиля

Леся Никитюк продолжает наслаждаться насыщенной поездкой. Напомним, что украинская телеведущая и путешественница буквально несколько дней назад улетела в Китай. За эти дни Никитюк успела сделать десятки фото и видео, посетить немало ресторанов, магазинчиков и выставок - преимущественно украинская красотка показывает обновления в “instagram-сториз”. Конечно же, не отказывается Леся и от своей любимой “блог-рубрики” - образ дня.

Также отметим, что Никитюк находится в Шанхае (крупнейший город и финансовый центр Китая). Для очередного вечернего выхода в “городе вечных огней” Никитюк выбрала очень стильный и яркий образ. Телеведущая запечатлела свое отражение в зеркале лифта. На Лесе - шелковое мини-платье, демонстрирующее стройные ножки ведущей. Платье сделано в стиле китайского кимоно. А также полностью украшено анималистичным принтом в виде пятен питона. Отметим, что принт анималье - это самый трендовый принт 2019 года, который наверняка будет актуален и в следующем году.

Образ Леси довершают золотые украшения, волосы распущены, а вот макияж сделан с акцентом на жирные стрелки.

Стильная Леся Никитюк (фото: соцсети ведущей)

Как обычно, Никитюк также похвасталась подписчиками своими знаниями китайского языка, который Леся сейчас активно изучает.

“我的旗袍 Моє тсіпао. Википедия..Тсипао (ципао) (кит. упр. 旗袍, пиньинь: qípáo) — это китайское платье, современная форма которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая. В самом Шанхае эта форма платья называется zǎnze или zansae (長衫) собственно длинная рубашка/платье, но северный вариант того же слова чаншань (chángshān) обозначает мужскую одежду. Через кантонское произношение чёнсам (cheungsam) слово попало в английский (cheongsam)”

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото и постом:

“Очень красивая!”

“ты Агонь”

“Крутячне Тсипао в тебе”

“Очень красиво)”

“Вот так и выучим язык”

“Красивое платье”

“Сейчас в Шанхае холодно в таком платье)”

“Просто нет слов, самая лучшая”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, до этого Никитюк также показала еще один стильный образ из Китая. Телеведущая прошлась по Шанхаю в полностью черном образе - кожаной мини-юбке, короткой куртке, ботинках.

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае.