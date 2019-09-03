В неоновом мини: Ким Кардашьян демонстрирует горячие образы из собственной гардеробной

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда вместе с дочерью подбирает наряды

Ким Кардашьян показала новую серию забавных кадров с детьми. Теперь в ее микроблоге появились Норт, Пенелопа – дочь Кортни Кардашьян, а также их подружки. Идея кадров состоит в том, что все три малышки одеты в ярко-зеленые вперемешку с салатовым наряды, которые дополнили ботинками разных оттенков. Довольные, они посылают в камеру поцелуи и, судя по всему, весьма довольны. Позже Ким добавила и свой собственный лук в таком же цвете.

Подрастающеее поколение (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда стоит посреди своей огромной гардеробной, заполненной самыми разнообразными вещами и обувью. На ней надет салатового оттенка топ и неонового цвета мини-юбка, на ногах у нее красуются босоножки, причем из разных пар (видимо, Ким не может определиться, какой отдать предпочтение), а в руках – ультрамодная желтая мини-сумочка Jacquemus. Дополняют картину яркий чувственный макияж и волосы, уложенные волной. Выглядит звезда соблазнительно и свежо.

Ким обожает сама создавать образы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Важная деталь – на заднем фоне видно дочь Ким, которая стоит под вешалкой с весьма недовольным видом. "Я полагаю, ей не очень по душе эта примерка!", – написала Ким, которая обожает иронизировать над любовью своей старшей дочери к нарядам. Напомним, весной она просто взорвала сеть кадрами, где Норт рыдает в маминых сапогах, осознав, что сейчас их придется снять.

Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Впрочем, с тех пор она уже успела засветиться во множестве подборок своей знаменитой мамы. Интересно, что поклонники Ким всегда спрашивают, почему у маленькой Норт нет своей страницы в Instagram, в то время как большинство звезд стараются уже с детства завести детям микроблог и зарабатывать на нем. Этот вопрос звезда пока никак не комментирует, но не исключено, что Ким уже и сама об этом подумывает. Ведь все члены знаменитого семейства умеют и любят себя пиарить.