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Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом

Lite » Мода 19.12.2019 - 10:34
Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева также вернула любимый хештег

Надя Дорофеева - одна из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса, которая с удовольствием пробует ведущие модные и бьюти-тренды. Конечно же, поклонники исполнительница с удовольствием заимствуют ее стиль. Недавно украинская красотка продемонстрировала очередной “образ дня”. Рассматриваем детали.

Новое фото было опубликовано, как обычно, на instagram-страничке Дорофеевой. Солистка “Время и Стекло” показала повседневный аутфит в черно-голубых тонах. В глаза сразу же бросаются оригинальные голубые джинсы, которые словно состоят из двух пар брюк. Смотрится такая “фишка” очень оригинально. Образ Нади довершает черные топ и укороченная куртка. На ногах - черные массивные кроссовки. А в руках - сумка-шопер.

Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники исполнительницы поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым фото:

  • “У тебя очень красивый образ”
  • “Надя видимо влюбилась в эти штаны”
  • “Вауууу”
  • “Красоточка”
  • “Надя, ты великолепна!”
  • “Очень крутые джинсы!”
  • “А что шнаны расстегнула? Стрептиз решила нам паказать?”
  • “Очень сильно”

Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим также, что многие поклонники порадовались возвращению хештега #dodoeveryday, под которым Дорофеева едва ли не каждый день публиковала обновления. Теперь фанаты исполнительницы надеятся, что солистка поп-группы действительно будет выходить к ним на связь намного чаще.

Предлагаем также рассмотреть больше повседневных образов Нади, стиль которой имеет свой выраженный характер. Дорофеева не против необычных элементов в образах.

Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом

Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом

Надя Дорофеева в расстегнутых джинсах сверкнула стильным образом

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева удивила необычным платьем. Украинская исполнительница появилась в экстрамально коротком красном платье с бантом на спине.

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