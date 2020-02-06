Что она надела? Ева Лонгория возмутила поклонников "неряшливым" внешним видом

Новый total black образ не понравился поклонникам
Ева Лонгория – признанная икона стиля, которая после каждого выхода в свет собирает комплименты и похвалы. Но в этот раз все вышло иначе. Звезда продемонстрировала новый total black образ. К слову, линию одежды разработала стилист Лонгории, Шарлин Роксборо Конскер (Charlene E Roxborough Konsker). Лук составили мешковатого вида блуза с рукавами-фонариками и оверсайз-брюки, собранные на щиколотках. А дополнили его классические лодочки и клатч.
Новый образ Евы (фото: instagram.com/evalongoria)
Над прической звезды работал любимый стилист по волосам Виктории Бекхем – Кен Павс. А безупречный макияж выполнила известная визажистка Элан Бонгиорно. Пожалуй, они и стали главным украшением Евы. А вот наряд фолловеры раскритиковали в пух и прах.
Комментарии недовольных поклонников (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)
Интересно, что буквально несколько часов перед этим Лонгория показала свой выход в белом полосатом костюме, и он, как всегда, имел успех. Широкие брюки с высокой посадкой, объемный жакет и черный топ отлично гармонировали с внешностью звезды. Образ подчеркнул стройное тело, загорелую кожу и четкие черты лица. На фото молодая мама позирует с сыном, что сделало кадр еще более привлекательным. Поклонники восхищаются, как Еве удается быть такой красивой при загруженном графике.
Напомним, недавно еще две знаменитости вызвали негодование пользователей сети из-за своих неудачных образов. Первая, как ни удивительно, – Виктория Бекхэм. Она появилась на вечеринке BAFTA в слишком больших по размеру брюках, по мнению фолловеров. Вторая "жертва" модных критиков из социальных сетей – Гвинет Пэлтроу. Актриса пришла на ивент в кутюрном наряде от Ralph & Russo, который многие сочли "нелепым".