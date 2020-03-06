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Морская богиня: Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в микрокупальнике

Lite » Мода 06.03.2020 - 22:34
Морская богиня: Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в микрокупальнике
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель покорила сеть новым фото

Алессандра Амбросио – любительница покорять сеть жаркими кадрами. Не так давно она зажигала на фестивале в Бразилии, где демонстрировала свое роскошное тело в экзотических образах. Но в обычной жизни знаменитой модели не менее поводов показать фигуру. Девушка обожает пропадать целыми днями на пляжах, заодно делая массу снимков в купальниках.

Морская богиня: Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в микрокупальникеМорская богиня: Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в микрокупальникеМорская богиня: Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в микрокупальнике

Новые фото модели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз 38-летняя красавица выбрала для своего отдыха золотистый купальник от собственного бренда GAL Floripa. Она позирует на фоне воды, пальм и песка, подставив свое соблазнительное тело солнцу. На второй серии кадров она сделала акцент на своей роскошной груди. Девушка опубликовала серию кадров крупным планом.

Легкий макияж, влажные, распущенные по плечам волосы, пышные формы, которые едва сдерживает крошечный бюстгальтер… Выглядит она по-настоящему довольной и сияющей. "Она счастлива только на солнце", – добавила Алессандра кокетливую подпись. А в ответ на Амбросио посыпались комплименты и слова восхищения. "Бесподобна", "невероятная", "восхитительная", – пишут фолловеры звезды.

Морская богиня: Алессандра Амбросио похвасталась пышной грудью в микрокупальнике

Алессандра в купальнике своего производства (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессандра – одна из самых известных в мире моделей, которая больше всего прославилась благодаря участию в шоу Victoria's Secret. Он стала первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret, PINK line, и в целом сотрудничала с бельевой маркой 17 лет. Также бывший "ангел" прославилась и работой с такими гигантами модной индустрии, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Сейчас Алессандра снимается для глянцевых изданий, выборочно участвует в показах на Неделях моды, а также посещает светские мероприятия и знаковые события. К слову, часто вместе с ней в свет выходит и ее 11-летняя дочь Аня Луиза, которой пророчат славу модели. Также Амбросио занята собственным бизнесом – производством купальников.

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