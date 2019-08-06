Миру нужно больше злых женщин: Анджелина Джоли снялась для глянца и дала откровенное интервью

44-летняя актриса вернулась к активной светской жизни
Анджелина Джоли в последнее время на слуху. Активистка и посол доброй воли ООН, она совершает многочисленные рабочие поездки. А также успевает сниматься для рекламных кампаний (красавица продолжает сотрудничество с Guerlain и другими брендами) и представлять новые фильмы.
В преддверии выхода "Малефисента-2" Анджелина Джоли приняла участие в съемке для американской версии знаменитого по всему миру глянцевого журнала ELLE. Само издание назвало работу для сентябрьского выпуска "праздником всех свободно мыслящих женщин, которые наложили на себя свое заклинание".
44-летняя красавица примерила массу стильных образов. К слову, все они закрытые и сдержанные, хотя и весьма гламурные и женственные. Также здесь есть снимки в домашней обстановке с ее любимыми псами.
Помимо съемки, журнал напечатал развернутое интервью, обрывки из которого уже в свободном доступе на сайте издания. Анджелина рассказывает о воспитании детей, о своей позиции феминистки и в частности – о роли женщины и способности за себя постоять.
"Злые женщины" – это просто женщины, которые устали от несправедливости и насилия. Женщины, которые отказываются следовать правилам и кодексам, которым они не верят... Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже с риском смерти, тюремного заключения или отвержения со стороны своих семей и общин. Если это злоба, то миру нужно больше злых женщин!".
"Но верно и то, что женщины не просыпаются каждое утро, желая драться. Мы хотим быть мягкими, заботливыми, грациозными и любящими – не каждый рожден для борьбы. И у нас нет магических способностей. У нас есть возможность поддерживать друг друга и работать со многими великими мужчинами, которые ценят и уважают женщин как своих равных", – объяснила изданию свою позицию Джоли.