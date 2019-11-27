В микробикини и на скутере: Эмили Ратаковски засветила упругие ягодицы на "райском" фото

Эмили Ратаковски наслаждается отдыхом на райских Мальдивах со своим мужем Себастьяном Бир-МакКлардом и предупреждает – она забросает сеть фото с райского курорта и будет регулярно радовать интересным контентом. Естественно, 28-летняя актриса и модель уже успела побаловать поклонников серией откровенных снимков, в частности, фотокарточками в купальнике. Она не удержалась и продемонстрировала упругие ягодицы в микроскопическом бикини собственного бренда.

Популярный блогер и модель позирует в крошечном купальнике цвета охры. Она стоит вполоборота к камере на фоне бескрайних океанических просторов. На снимке без труда можно рассмотреть округлые бедра и аппетитные ягодицы девушки, ее стройные формы.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Эмили решила провести время на экзотическом курорте активно и весело. Она оправилась рассекать водных просторы на гидроскутере и не удержалась от публикации соблазнительного "вида сзади". Такой опыт пришелся модели по душе. "Классно", - подписала она пляжный кадр, на котром держит большие пальцы кверху.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Похоже, заняться водным спортом был не против и муж Эмили. Себастьян вместе с женой позировал в специальном спасательном жилете, он притянул Эмили за талию.

Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном (фото: instagram.com/emrata)

"Да, мы отлично повеселились", - подписала кадр с любимым звезда.

Примечательно, что Эмили обожает делать провокативные фото и соблазнительно обнажаться на камеру. Не удивительно, что в коллекции купальников ее именного бренда практически все экземпляры откровенные и сексуальные – крошечные лифчики и трусики на завязках, модели с разрезами, которые подчеркивают плавные изгибы, купальники-балконнет. Часто сама Эмили выступает моделью для вещей собственной марки. Так, недавно она продемонстрировала "хищный" пляжный образ в "леопардовом" бикини.