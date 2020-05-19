Она не меняется! Элизабет Херли блистает в пикантном мини-платье, которое носила 21 год назад

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Звезда примерила платье, которое носила 21 год назад

Элизабет Херли порадовала поклонников новым необычным фото. 54-летняя звезда которая регулярно выкладывает в сеть снимки в откровенных нарядах, решила доказать, что ее параметры все такие же, как и 20 лет назад. Актриса примерила сиреневое блестящее мини-платье со смелым декольте. Наряд подчеркнул по-прежнему пышные формы знаменитой красавицы, а также ее стройные ноги. Лук дополнила вечерняя укладка и макияж в тон платью.

Актриса в платье из молодости (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет расслабленно сидит на диване с пультом в руках. Кадр был сделан для американской версии известного глянцевого журнала Harper's BAZAAR. «Просто висела дома и смотрела телевизор для @harpersbazaarus в платье @versace, которое я носила 21 год назад», – написала звезда в свойственной ей юморной манере. На странице глянца сделали описание более развернутое. Так, редактора журнала решили устроить акцию, буквально заставив знаменитостей «вылезти из штанов для йоги» и нарядиться в гламурные наряды.

«Элизабет Херли показывает нам, как стильно нарядиться для дома», – сообщил Harper's BAZAAR на своей странице в Instagram. Также Херли ответила на пару вопросов журналистов популярного издания.

Какой вещь или наряд в вашем шкафу переносит вас в счастливое место? ⁣⁣

«У меня миллионы прекрасных воспоминаний, и я помню, что на мне было надето. Платье, которое я раскопала для этого снимка – от Atelier Versace, и я надевала его двадцать один год назад на CFDA Fashion Awards. Я была со своим тогдашним парнем Хью Грантом и произвела фурор. Я сразу положила его в бескислотную папиросную бумагу, и оно все еще идеально!».

Какие благотворительные цели вы преследуете во время вспышки COVID-19?

«Я работаю с нашими местными продовольственными банками и отправляю еду непосредственно нуждающимся людям. Кроме того, поскольку я являюсь глобальным послом в кампании по борьбе с раком молочной железы @esteelaudercompanies более 20 лет, я работаю над тем, чтобы благотворительность не пострадала в это ужасное время. В настоящее время я работаю над тем, чтобы представить наш ежегодный гала-сбор средств в виртуальной форме, он пройдет 20 мая в 7:45 вечера, и вы можете зарегистрироваться и присоединиться к нам на Reg.BCRFHotPinkEvening.org», – рассказала Элизабет.

Актриса с годами становится только краше (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Подписчики знаменитости отметили не только ее доброту, но и красоту. Многие не смогли удержаться от комплиментов и засыпали страницу актрисы и модели лестными комментариями.

О господи, ты так прекрасна! Выходи за меня

Я схожу с ума от тебя

Ты просто самая лучшая

Ты выглядишь так же восхитительно, как и 21 год назад

Вау, твои ноги просто божественны

Идеальна вновь

Вау

Невероятные ноги, ангел

Просто выше похвал! Нет слов, ты просто победительница

Великолепная

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/elizabethhurley1)

Автор: Мила Иванова